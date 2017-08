Al şaptelea sezon din "Game of Thrones" se va încheia cu cel mai lung episod din istoria serialului

Ultimul episod din cel de-al şaptelea sezon al serialului "Game of Thrones" ("Urzeala tronurilor") va avea o durată de peste 79 de minute şi va fi cel mai lung din istoria acestui show TV, au anunţat marţi reprezentanţii postului de televiziune HBO, informează site-ul revistei americane Variety.



Pentru mulţi dintre fanii serialului, cel mai recent episod din "Game of Thrones", intitulat "Beyond the Wall", difuzat duminică seară în Statele Unite, a fost un veritabil roller-coaster emoţional. Spre încântarea utilizatorilor de pe reţelele de socializare, acest episod a inclus spectaculoase scene de luptă, dezvoltări ale unor intrigi majore, numeroase indicii pentru evenimentele viitoare şi elementele unei idile incipiente.



Totuşi, al şaptelea sezon din "Game of Thrones" este mai scurt decât precedentele - care au avut fiecare câte 10 episoade - şi va conţine doar şapte episoade. Fanii au totuşi şi un motiv de consolare: episodul final al acestui sezon, ce va fi difuzat duminică seară în America de Nord, va fi cel mai lung din întreaga istorie a acestei producţii de televiziune şi va avea o durată de 79 de minute şi 43 de secunde, au dezvăluit marţi reprezentanţii postului HBO.



HBO a dezvăluit, de asemenea, titlul episodului final: "The Dragon and the Wolf".



Episodul de duminica viitoare va prezenta o întâlnire între reprezentanţii principalelor puteri din Westeros - casele Lannister, Stark şi Targaryen - care vor discuta despre modul în care vor trebui să facă faţă unei ameninţări cât se poate de reale: invazia armatelor de morţi conduse de White Walkers, potrivit unui teaser al episodului.



Ţinând cont de intensitatea tot mai mare a relaţiei dintre Daenerys Targaryen şi Jon Snow, care provin din case regale ale căror sigilii oficiale sunt un dragon respectiv un lup, şi de momentul de tandreţe prezentat în episodul de săptămâna trecută, în care Jon acceptă în cele din urmă să îi jure credinţă fostei sale rivale pe care o recunoaşte ca suveran, titlul episodului final ar putea fi interpretat şi ca o aluzie la o relaţie amoroasă între cele două personaje centrale, spre bucuria multor fani ai acestui serial.



Pe de altă parte, titlul episodului ar putea fi o referire la dezvăluirea unui secret păstrat mult timp de producătorii show-ului şi care vizează originea unui personaj principal. Până de curând, foarte puţine personaje din "Game of Thrones" erau la curent cu identitatea reală a părinţilor lui Jon Snow: el nu este un bastard, ci fiul legitim al lui Rhaegar Targaryen şi al Lyannei Stark.



Ţinând cont şi de descoperirea recentă făcută de Gilly - Rhaegar şi Lyanna s-au căsătorit în secret - acesta ar putea fi momentul perfect în care originea personajului Jon Snow să fie dezvăluită. Întrucât Jon nu este un bastard, el este moştenitor de drept al Tronului de Fier din Westeros, o poziţie la care Daenerys aspiră încă din primul sezon al serialului. Prezenţa unui nou pretendent la tron ar putea genera o prăpastie în alianţa nou creată în Westeros şi ar putea confirma astfel profeţia ultimei trădări din iubire căreia ar urma să îi cadă victimă Daenerys.



Episodul final din cel de-al şaptelea sezon din "Game of Thrones" va fi difuzat de HBO duminică seară în Statele Unite şi Canada.AGERPRES