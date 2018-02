Alec Secăreanu, actorul român care i-a impresionat pe britanici: “Am muls cred că la un moment dat o vacă, când eram copil la țară”

Alec Secăreanu, actorul român care a reușit să obțină unul dintre rolurile principale ale lungmetrajului „God's Own Country“, a povestit la “CineCOOL”, ediția difuzată în această duminică, de la ora 12.30, la Happy Channel, cum a ajuns să joace în producția care a câștigat unele dintre cele mai importante premii ale industriei independente de film din Marea Britanie. Tânărul actor i-a dezvăluit Irinei Nistor cum a început aventura lui dincolo de granițe.

Întâlnirea cu Francis Lee, regizorul lungmetrajului, a avut loc în București. Alec Secăreanu a fost ales din 16 actori români pentru personajul Gheorghe Ionescu - unul dintre cei doi protagoniști ai producției „God's Own Country“ (“Tărâmul binecuvântat”). Interpretarea lui Gheorghe Ionescu i-a adus o nominalizare la gala British Independent Film Awards, pentru “cel mai bun actor”, la sfârșitul anului trecut.

Deși, personajul său ajunge să muncească la o fermă din Yorkshire(Marea Britanie), singurele cunoștințe pe care le are Alec despre viața la fermă provin din perioada copilăriei. “Am muls cred că la un moment dat o vacă, când eram copil la țară.”, spune Alec Secăreanu, la “CineCOOL”, din cadrul emisiunii “Povești COOL”, care se va difuza duminică, de la ora 12.30, la Happy Channel.

Actorul a făcut dezvăluiri din culisele lungmetrajului britanic, povestind ce și-a dorit regizorul Francis Lee de la el și ceilalți actori din distribuția filmului.

“El și-a dorit să spună o poveste de dragoste, așa cum vede el dragostea, pentru că este un film inspirat, cumva… Are elemente autobiografice. Nu este un film autobiografic, dar are elemente. Ne-a creat toate condițiile ca noi să putem să livrăm aceste elemente de autenticitate pe care le voia el. Elemente în ceea ce privește cum vede el Yorkshire-ul, zona în care a crescut. Povestea că el vedea tot felul de emisiuni la tv în care lumea se muta la țară și erau toți foarte fericiți, și a zis: << Stai puțin, eu nu sunt familiar cu lumea asta! Stau aici și m-am născut aici, și nu este deloc așa cum este! >>. Adică, nu este arătată așa cum o vedea el. A scris o poveste de dragoste personală și autentică și de aceea a și funcționat, pentru că este o poveste cât se poate de specifică.”, i-a povestit Alec îndrăgitului critic de film - Irina Margareta Nistor, la “CineCOOL”, care se va difuza duminică, de la ora 12.30, la Happy Channel.