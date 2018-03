AMC lansează un nou serial în care joacă Jared Harris iar producător este Ridley Scott

Postul de televiziune AMC, cunoscut pentru serialul 'The Walking Dead', mizează din nou pe tensiune şi mister prin lansarea producţiei 'The Terror', o poveste inspirată din fapte reale, avându-l ca protagonist pe Jared Harris ('Mad Men') şi ca producător pe Ridley Scott, relatează luni EFE.



Ecranizare a romanului cu acelaşi nume scris de Dan Simmons, acţiunea - o combinaţie între 'The Thing' şi 'Master and Commander' - se desfăşoară în 1845, când o expediţie a Marinei imperiale britanice care străbate Oceanul Arctic în căutarea unei treceri spre nord-est este atacată de un misterios prădător din aceste ape neexplorate.



Echipajele celor două nave, suferind de inaniţie şi copleşite de boli, vor încerca să supravieţuiască condiţiilor climatice vitrege şi ameninţărilor creaturii monstruoase şi vor plăti cu preţul vieţii pentru aroganţa lor de a căuta rute comerciale alternative spre China şi India şi a sfida forţa naturii.



Expediţia reală, compusă din peste 120 de membri, a dispărut în mod inexplicabil, fapt ce a generat numeroase teorii de-a lungul anilor şi continuă să rămână unul din marile mistere ale epocii. De fapt, după aproape 175 de ani de căutari, cele două nave care formau expediţia au fost găsite întâmplător în apele Arcticii în 2014 şi 2016.



Producătorii au dorit să reproducă cât mai fidel atmosfera "magnetică şi copleşitoare", construind un întreg platou într-un studio din Budapesta. Expediţia reuşeşte cu greu să se apere de creatura care a trăit din timpuri străvechi alături de eschimoşi.



Jared Harris îl interpretează pe Francis Crozier, căpitan al navei HMS Terror, care este dezamăgit de birocraţia din Marină. "Când am citit scenariul am ştiut imediat că suntem pe mâini bune", a declarat actorul, care îşi continuă colaborarea cu AMC după ce a interpretat rolul directorului Lane Pryce în 'Mad Men'.



Restul distribuţiei este completată de Ciaran Hinds (căpitanul navei HMS Erebus), Tobias Menzies, Paul Ready, Adam Nagaitis, Ian Hart, Trystan Gravelle şi Nive Nielsen, o actriţă inuită, aleasă după căutări intense în întreaga lume şi care o interpretează pe Lady Silence.



Serialul, compus din zece episoade, va avea premiera pe 26 martie în SUA şi pe 3 aprilie în Europa. AGERPRES