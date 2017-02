BAFTA: Emma Stone, desemnată cea mai bună actriţă în rol principal

Gerald Geronimo





Actriţa americană Emma Stone a primit duminică, la Londra, premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din comedia muzicală romantică "La La Land", regizat de Damien Chazelle, relatează AFP.



Ea s-a impus în faţa lui Amy Adams ("Arrival"), Emily Blunt ("The Girl on the Train"), Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins") şi Natalie Portman ("Jackie"). www.agerpres.ro