Ben Affleck a renunţat să mai regizeze "The Batman"

Ben Affleck a decis să nu mai regizeze filmul "The Batman", dar va rămâne producător şi actor principal al producţiei, relatează Variety, precizând că starul şi studioul Warner Bros. au luat decizia de comun acord.



"Sunt anumite personaje care ocupă un loc special în inimile a milioane de oameni. Interpretarea acestui rol necesită concentrare, pasiune şi cea mai bună prestaţie actoricească de care sunt capabil. A devenit clar că nu pot face ambele joburi la nivelul pe care îl necesită. Împreună cu studioul, am decis să găsim un partener într-un regizor care va colabora cu mine la acest film important. Sunt încă implicat, vom face filmul, dar în prezent căutăm un regizor. Sunt extrem de angajat în acest proiect şi abia aştept să aducem acest lucru la viaţă pentru fanii din întreaga lume", a precizat Ben Affleck într-un comunicat.



Surse familiarizate cu subiectul susţin că decizia a fost luată numai pentru optimizarea proiectului şi nu are nimic de a face cu dezamăgirea provocată de ultimul film regizat de Affleck, "Live by Night".



Affleck şi Warner Bros. vor începe acum căutarea unui nou regizor, iar anumite surse citate de Variety susţin că există o listă scurtă şi că numele regizorului Matt Reeves, care a realizat "War for the Planet of the Apes", s-ar afla pe această listă.



"Warner Bros. sprijină pe deplin decizia lui Ben Affleck şi rămâne angajat să lucreze cu el pentru realizarea unui film Batman de sine stătător", a precizat studioul într-un comunicat.



Ben Affleck a încheiat lucrul la rolul lui Batman din "Justice League", care va fi lansat la 17 noiembrie, iar acum se pregăteşte să dea viaţă personajului în filmul "The Batman" de sine stătător din această vară. Ben Affleck a scris scenariul împreună cu Geoff Johns.



Affleck a apărut pentru prima dată în rolul supereroului din Gotham anul trecut, în producţia "Batman v Superman: Dawn of Justice".

