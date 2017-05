Benicio Del Toro şi Laura Dern, pe afişul "Star Wars: The Last Jedi"

Benicio Del Toro va juca rolul unui personaj enigmatic numit DJ, un rătăcitor lipsit de scrupule prin galaxie, în timp ce Laura Dern va intra în pielea viceamiralului Amilyn Holdo în filmul "Star Wars: The Last Jedi", relatează The Playlist.



Tot în noul film Star Wars va putea fi văzut şi un nou pilot de luptă în interpretarea actriţei Veronica Ngo. De asemenea, John Boyega va apărea din nou în rolul soldatului imperial dezertor Finn, care la sfârşitul episodului al VII-lea era în comă.



"Finn o duce rău la finalul episodului al VII-lea. Are multe probleme. A fost tăiat cu o sabie laser, aşa că este în comă. Costumul îl ajută însă să se refacă. Dar nu ştim sigur dacă îşi va reveni sau nu", a declarat el pentru Entertainment Weekly



"Cu siguranţă este într-un moment în care are nevoie de ajutor", a mai spus Boyega. Totuşi, odată ce îşi va reveni, se pare că personajul lui va ajunge din nou în miezul lucrurilor, notează The Playlist.



"Chestia amuzantă e că, între episoadele VII şi VIII, Finn a devenit important! Este acum cineva important. Imaginaţi-vă că a fost doborât de Kylo Ren. Gândiţi-vă ce vor spune despre el în rezistenţă. 'Oh, el este tipul pe care l-a tăiat Kylo?'", a mai spus el.



"Star Wars: The Last Jedi" va fi lansat în cinematografe la 15 decembrie.AGERPRES/