Benicio Del Toro şi Patricia Arquette, pe afişul unui miniserial regizat de Ben Stiller despre o evadare

Serialul cu Benicio Del Toro şi Patricia Arquette, intitulat "Escape at Clinton Correctional" şi inspirat din fapte reale, va avea doar opt episoade şi va fi regizat în totalitate de actorul Ben Stiller, relatează luni Hollywood Reporter.



Miniserialul este inspirat dintr-o evadare din 2015 din statul New York, relatând povestea lui Richard Matt şi David Sweat, doi deţinuţi care au evadat de la Clinton Correction Facility cu ajutorul unei angajate a închisorii cu care au avut amândoi relaţii sexuale.



Potrivit unor surse citate de Hollywood Reporter, Stiller vrea să regizeze toate cele opt episoade ale proiectului, în timp ce actorii Benicio Del Toro şi Patricia Arquette sunt în negocieri pentru accepta două dintre rolurile principale.



Del Toro va juca rolul lui Matt, în timp ce Arquette va juca rolul lui Tilly Mitchell, care supervizează atelierul de croitorie al închisorii.



Patricia Arquette a câştigat un premiu Oscar pentru rolul său din "Boyhood" şi va apărea în curând şi în comedia "Permanent", alături de Rainn Wilson.



Del Toro îşi va relua rolul din "Sicario" în sequel-ul "Soldado" şi urmează să joace şi rolul personajului negativ în "Star Wars: The Last Jedi".



La rândul lui, Ben Stiller a regizat "Zoolander" şi "The Secret Life of Walter Mitty", printre alte filme, şi în prezent este producător pentru "The Eggplant Emoji", o comedie neagră care va fi difuzată de Netflix.