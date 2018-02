BERLINALĂ 2018 Adina Pintilie a declarat că nu se aştepta ca pelicula "Touch me not" să primească "Ursul de Aur"

Regizoarea Adina Pintilie, al cărei film "Nu mă atinge-mă"/ "Touch me not" a câştigat cel mai râvnit premiu al Berlinalei, a declarat că nu se aştepta să obţină Ursul de Aur cu această peliculă în care mai multe personaje caută intimitatea, dar în acelaşi timp se tem de ea, notează Reuters.



"Este atât de important că acest lucru se întâmplă pentru că ne-ar plăcea ca dialogul pe care îl propune 'Touch me not' să ajungă peste tot în lume. Vă invităm, deci, pe voi, spectatorii, la dialog", a declarat vădit emoţionată regizoarea la primirea premiului.



Pintilie a mărturisit totodată că se află într-o "stare febrilă" în urma unei gripei contractate - o stare perfect adecvată, după cum a precizat regizoarea, pentru acceptarea premiului.



"Touch me not" a divizat publicul celei de-a 68-a ediţii a Festivalului de Film de la Berlin şi a fost o alegere surpriză pentru cel mai râvnit premiu de la Berlinală, care prezintă anual cineaşti consacraţi, dar şi noi nume din industria cinematografică - şocând o parte a audienţei cu scenele sale explicite, după cum remarca Reuters.



"Nu este despre ce poate face cinema-ul, ci despre unde poate duce", a declarat preşedintele juriului, regizorul german, Tom Tykwer, citat de DPA.AGERPRES