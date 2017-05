CANNES 2017. Trofeul Palme d' Or a revenit filmului 'The Square'. Palmaresul complet al secţiunii oficiale a celei de-a 70-a ediţii a festivalului

Cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de la Cannes a ajuns la final prin anunţarea palmaresului secţiunii oficiale, de juriul prezidat de cineastul Pedro Almodóvar, care a acordat , al realizatorului suedez Ruben Östlund, relatează EFE.



Lista completă a premiilor este următoarea



Palme d' Or: 'The Square', de Ruben Östlund



Marele Premiu al Juriului: '120 battements par minute', de Robin Campillo.



Premiul Special al celei de-a 70-a ediţii a Festivalului de la Cannes: Nicole Kidman.



Premiul pentru regie: Sofia Coppola, pentru 'The Beguiled'.



Premiul pentru interpretare feminină: Diane Kruger, pentru 'In the Fade'.



Premiul pentru interpretare masculină: Joaquin Phoenix, pentru 'You Were Never Really Here'.



Premiul Juriului: 'Loveless', de Andrei Zviagintsev.



Premiul pentru scenariu 'ex aequo': Yorgos Lanthimos, pentru 'The Killing of a Sacred Deer', şi Lynne Ramsay, pentru 'You Were Never Really Here'.



Palme d' Or pentru scurtmetraj: 'Xiao cheng er Yue' ('A Gentle Night'), al regizorului chinez Qiu Yang.



Menţiune specială: 'Katto' ('The Ceiling'), de Teppo Airaksinen.



Camera d'Or: 'Jeune Femme', de Léonor Serraille.

www.agerpres.ro