Cât de mult i s-a schimbat viața lui Petru Păun, actorul din „Fructul oprit”, de când a renunțat la carne

Au trecut mai bine de zece ani de când a decis să renunțe la carne, iar acest lucru i-a adus numai beneficii. Petru Păun, actorul care poate fi urmărit de telespectatorii Antenei 1 în cadrul serialului „Fructul oprit”, difuzat în aceastã searã, de la 20:00, este adeptul unei vieți sănătoase, propunându-și să se dezvolte pe trei direcții: trup, minte și spirit.

“Simţeam nevoia unei schimbãri în alimentaţie. Am hotãrât sã renunț la carne şi la lactate, dupã ce am studiat multe articole pe aceastã temă şi am coroborat şi cu ce simţeam eu, fizic, consumând aceste alimente. În paralel, studiul ezoteric m-a condus cãtre o altã înţelegere a alimentaţiei şi a corpului uman.”, povestește Petru Păun, tânărul care îl interpretează pe Alexandru Iova în „Fructul oprit” și care poate fi urmărit de telespectatorii Antenei 1, luni(5 februarie), de la ora 20.00, într-un nou episod.

Decizia de a deveni vegetarian, pe care a luat-o în urmă cu mai bine de zece ani, i-a adus numai beneficii. În plus, stilul alimentar ales, însoțit de un program sportiv corespunzător, l-a ajutat pe Petru să ajungă la echilibrul dorit. “De la vârsta de 20 ani am aproximativ aceeași greutate, cu mici fluctuații între 3 și 4 kg, în funcție de activitățile pe care le-am avut ca model și implicit de tipul de antrenament fizic pe care l-am practicat. Un mare beneficiu al unui corp alimentat cu enzime și nutrienți organici, cât mai putin procesați, este că își găsește starea de echilibru foarte ușor și natural.”, a mai spus actorul din “Fructul oprit”.

