Ce a învățat Carmen Tănase de la personajul ei din “Fructul oprit”

Telespectatori de toate vârstele o apreciază și o urmăresc în serialul Antenei 1 – “Fructul oprit”, în cadrul căruia o interpretează pe controversata Roxana Baicu Popovici. Carmen Tănase mărturisește că a încercat să-i ofere personajului său o doză de umor, dorind să-l facă plăcut publicului, în ciuda trăsăturilor pe care le are, însă și ea a învățat de la Roxana un lucru extrem de important.

“Roxana îmi este foarte dragă! Deși, nu seamăn deloc cu ea, nu am nici o legătură cu ea, însă încerc de vreo două luni de zile să acționez ca ea. De foarte multe ori când ești foarte de treabă și foarte cumsecade, când ești permisiv, oamenii înțeleg altceva… Și atunci, am zis: < ț ceva mai mult de la Roxana!>>. Hai să-i zic aplomb, ca să nu-i zic altfel, tupeu.”, a spus îndrăgita actriță , recent, la “Observator”.

Obișnuită să-și urmărească mereu interesul, Roxana Baicu Popovici se crede importantă și vrea mereu atenție din partea celorlalți. Aflată în faliment după moartea soțului, Roxana Baicu Popovici este nevoită să își ia adio de la viața plină de opulență de care se bucura odinioară. În ciuda trăsăturilor negative pe care le are Roxana, Carmen Tănase a încercat să-și umanizeze personajul, oferindu-i o doză de umor. Îndrăgita actriță mărturisește că și ea a învățat o lecție importantă de la personajul ei din “Fructul oprit”.

Carmen Tănase poate fi urmărită de telespectatorii Antenei 1 în serialul produs și regizat de Ruxandra Ion, în fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00. În cel de-al optulea episod “Fructul oprit” care poate fi văzut în această săptămână, fanii serialului vor putea afla cum evoluează starea de sănătate a Roxanei, după ce aceasta a suferit un grav accident de circulație.