Cel mai frumos actor din Turcia vine, din 14 august, la Happy Channel

Unul dintre cele mai de succes staruri din Turcia vine, din 14 august, în exclusivitate la Happy Channel, într-o super-producție, cu o distribuție de excepție! Telespectatorii îl pot urmări pe Kıvanç Tatlıtuğ, de luni până joi, de la ora 20.00, în cel mai nou blockbuster turcesc – “Brave and Beautiful” (“Iubire și răzbunare”).

La 34 de ani, Kıvanç Tatlıtuğ este unul dintre cei mai în vogă actori din Turcia ai momentului. S-a născut pe 27 octombrie, în Adana (sudul Turciei), acolo unde a crescut alături de familia sa. A urmat Liceul Yenice CAG, iar aici și-a descoperit o mare pasiune: baschetul.

Kıvanç Tatlıtuğ – actor principal al noului blockbuster turcesc , “Brave and Beautiful” (“Iubire și răzbunare”) se poate mândri și cu o carieră în modelling, care i-a adus distincții demne de invidiat.

Totul a început în urmă cu 16 ani, atunci când mama lui l-a îndrumat să urmeze o carieră în lumea modei. Tot ea a fost cea care a trimis fotografii cu el la diverse agenții, iar de aici a mai fost doar un pas până când Kıvanç Tatlıtuğ s-a făcut remarcat.

A fost numit “Best Model of Turkey” (2002) și “Best Model of the world”, iar de-a lungul timpului, șarmul și popularitatea i-au adus apelativul de Brad Pitt al Orientului Mijlociu.

De asemenea, actorul a fost ales cel mai sexy bărbat din Turcia, în urma unui sondaj realizat în iulie 2009.

Ultimul serial în care joacă, “Brave and beautiful” (“Iubire și răzbunare”), s-a bucurat de un succes răsunător, ajungând să cucerească fanii de pretutindeni. În România, celebra producție va fi difuzată, din 14 august, de luni până joi, de la ora 20.00, în exclusivitate la Happy Channel.

Drama “Brave and Beautiful”(“Iubire și răzbunare”) spune povestea imposibilă de dragoste dintre Suhan (Tuba Büyüküstün) și Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ). Războiul dintre familiile celor doi protagoniști a luat naștere cu ani în urmă, când tatăl și bunicii lui Cesur au fost uciși de Tahsin Korludag, tatăl frumoasei Suhan (Tamer Levent). Tragedia a împins-o pe mama lui Cesur într-o cruntă depresie. Drama familiei sale îl determină pe Cesur să nu țină cont de nimic atunci când vine vorba să-i răzbune pe cei dragi, nici măcar de sentimentele sale.