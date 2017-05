Cele mai noi blockbustere turcești vin la Happy Channel

Happy Channel a achiziționat cele mai bune seriale turcești, producții realizate în perioada 2016 - 2017: “Brave and Beautiful” (“Cesur ve Güzel"), “Insider” (“İçerde"), “High Society” (“Yüksek Sosyete”) și “Heart of the City” (“Bu Şehir Arkandan Gelecek”), fiind prima televiziune din România care va difuza blockbusterele actuale din Turcia.

După o negociere lungă și dificilă, cele mai de succes seriale turcești ale momentului au fost achiziționate de Happy Channel și vor fi difuzate publicului din România. Astfel, românii vor fi primii telespectatori care vor urmări aceste seriale minunate, în premieră, după țara de origine.

“Brave and beautiful” înregistrează în Turcia audiențe foarte bune în prime-time, fiind constant în Top 3 cele mai vizionate seriale. De asemenea, “Insider” înregistrează audiențe remarcabile.

Din distribuția noilor seriale turcești de la Happy Channel fac parte actori de renume din Turcia, care au devenit faimoși în întreaga lume.

Tuba Büyüküstün din “Brave and beautiful” este o actriță celebră la nivel internațional, fiind nominalizată la a 42-a ediție a Premiilor Emmy la categoria cea mai bună actriță, pentru rolul din “20 Minutes”. De asemenea, este cunoscută telespectatorilor români din serialul “Împotriva destinului”.

Kivanc Tatlitug, colegul ei de platou din “Brave and beautiful”, a obținut premiul pentru cel mai bun actor la Golden Butterfly TV Awards 2012. Kivanc, unul dintre cei mai frumoși actori din Turcia, a fost Best Model of Turkey și Best Model of the World. De asemenea, actorul pe care telespectatorii îl vor vedea în “Brave and beautiful”, pe Happy Channel, are o activitate intensă la Unicef, fiind cel mai tânăr Unicef Goodwill Ambassador.

Leyla Lydia Tugutlu din “Heart of the City” s-a născut în Berlin și a fost Miss Turcia 2008, iar actorul Çagatay Ulusoy din “Insider” a obținut titlul pentru Best Model of Turkey în 2010 și este cunoscut publicului din România din serialul “Feriha”.

În prezent, happy telespectatorii pot urmări la Happy Channel alte trei producții turcești de excepție: serialul fenomen “Elif”, comedia romantică “Sezonul cireșelor”, serialul dramă “Obsesia” și povestea deosebită din “Curajul iubirii”.