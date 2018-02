Chris Tucker confirmă că va reveni în "Rush Hour 4"

Chris Tucker a confirmat că el şi Jackie Chan se vor întoarce pentru un nou episod al francizei de succes "Rush Hour", însă nu se ştiu alte detalii despre cel de al patrulea-lea film din serie, relatează ScreenRant.com.



Filmul, care relatează aventurile detectivului James Carter şi ale inspectorului şef Lee, doi oameni ai legii din două colţuri ale lumii, a avut un mare succes în 1998. "Rush Hour" a avut încasări la nivel mondial de 244,4 milioane de dolari, la un buget de doar 33 de milioane de dolari. Cei doi actori s-au întors pentru încă două părţi, dar al patrulea film era sub semnul întrebării şi fanii aşteptau de peste un deceniu să audă veşti noi despre proiect.



Jackie Chan a confirmat deja că va reveni pentru o continuare a seriei anul trecut la "The Cruz Show", dar Tucker nu comentase până acum asupra unei eventuale reveniri. El a confirmat în cele din urmă informaţia pentru podcastul "The Plug" al ESPN.



"Se întâmplă. Va fi ceva superlativ. Jackie este gata şi vrem să facem acest lucru în aşa fel încât oamenii să nu-l uite niciodată", a declarat el.



Dat fiind că ultimul episod din franciză, "Rush Hour 3", a fost lansat în 2007, este nevoie de o continuare? se întreagă ScreenRant.com.



Regizorul Brett Ratner şi scenaristul Jeff Nathanson au glumit într-un comentariu pentru prezentarea de pe DVD că un al patrulea film ar putea fi lansat în 2012, ceea ce, evident, nu s-a întâmplat. De asemenea, în contextul în care Brett Ratner a fost vizat recent de mai multe acuzaţii de hărţuire sexuală, ar fi improbabil ca el să revină la timonă. Totuşi, în condiţiile în care "Rush Hour" a fost de la început proiectul lui Ratner, ar mai avea farmec fără el? se întreabă site-ul.



Nu în ultimul rând, ScreenRant atrage atenţia că serialul tv "Rush Hour", difuzat pe CBS într-un singur sezon în 2016, nu a avut suficient de mult succes la public pentru a fi continuat.AGERPRES