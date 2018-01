Colin Firth a anunţat nu va mai lucra cu Woody Allen, acuzat că şi-ar fi agresat sexual fiica adoptivă

Actorul britanic Colin Firth, recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în filmul "The King's Speech", a declarat joi pentru publicaţia The Guardian că nu va mai lucra cu regizorul Woody Allen, acuzat că şi-ar fi agresat sexual fiica adoptivă, într-un context în care tot mai multe vedete de la Hollywood încearcă să se distanţele de cunoscutul cineast.



"Nu voi mai lucra cu el vreodată", a precizat Firth (cunoscut pentru "The English Patient", "Bridget Jones's Diary", "Love Actually", "Pride and Prejudice"), în aceaşi zi în care Dylan Farrow, fiica adoptivă a lui Woody Allen, acorda primul ei interviu televizat, în care îl acuză pe regizor că ar fi abuzat-o sexual atunci când avea şapte ani.



Firth a jucat în filmul lui Allen "Magic in the Moonlight" (2014), înainte ca Farrow să publice o scrisoare deschisă în care oferea detalii despre cum tatăl ei a molestat-o sexual şi în care acuza Hollywood-ul că "închide ochii".



Regizorul a negat la momentul respectiv acuzaţiile, calificându-le drept "neadevărate şi ruşinoase" şi a făcut acelaşi lucru joi acuzând totodată familia Farrow că "profită cinic" de iniţiativa anti-hărţuire Time's Up pentru a relansa "acuzaţii discreditate".



În luna decembrie, în contextul mişcării anti-hărţuire #MeToo şi a iniţiativei Time's Up, Farrow a scris un editorial în care repeta acuzaţiile şi se întreba de ce mişcarea anti-hărţuire l-a ocolit pe Allen, solicitând totodată actorilor să o sprijine.



De atunci mai multe vedete, printre care Mira Sorvino, Rachel Brosnahan, Greta Gerwig, Rebecca Hall şi Timothée Chalamet, şi-au exprimat susţinerea pentru Farrow şi au declarat că regretă că au lucrat Allen. Mai mult, Chalamet, vedeta ultimului film semnat de Woody Allen, "A rainy day in New York", care va fi lansat anul acesta, a declarat că îşi va dona câştigurile obţinute de pe urma acestui film iniţiativei Time's Up.AGERPRES