Comentariu acid al lui Dan Negru despre filmul „Touch me not”: „Băgaţi-vă Ursul de aur în fund”

Dan Negru a recţionat extrem de dur după ce filmul „Nu mă atinge-mă / Touch me not” regizat de românca Adina Pintilie, a primit Ursul de Aur la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin

”Bagati-va “Ursul de aur” in fund ! Daca as posta aici imagini din film, FB mi-ar dezactiva contul. O femeie incearca sa-si vindece frigiditatea platind un barbat sa se masturbeze in fata ei. Si ala sta si se masturbeaza. Iaca filmu’. Stiu,nu inteleg eu masturbarea ca arta.Dar toti “Ursii de Aur” fac sali goale de cinema,filme ieftine cu curve si injuraturi vandute fraierilor drept arta. Pe piata libera sunt falimentare,n-au public. Bagati-va “Ursii” in fund !”