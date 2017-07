Creatorul "The Simpsons" va realiza un nou serial de animaţie pentru adulţi la Netflix

O prinţesă cu înclinaţii spre băutură, un elf şi un demon sunt eroii "Disenchantment", noul serial animat pentru adulţi al creatorului "The Simpsons", Matt Groening, ale cărui prime episoade vor fi difuzate online în 2018 pe Netflix, a anunţat marţi platforma video într-un comunicat, citat de AFP.



Povestea se desfăşoară în regatul medieval Dreamland şi va aduce în scenă căpcăuni, spiriduşi troli şi mulţi "idioţi umani", a indicat Netflix.



"'Disenchantment' va vorbi despre viaţă, dragoste, sex şi despre modul în care putem continua să râdem într-o lume plină de suferinţă şi de idioţi, în ciuda a ceea ce vă spun bătrânii, magicienii şi alţi grei", a explicat Matt Groening, 63 de ani, citat într-un comunicat.



Animaţia va fi realizată de Rough Draft Studios, care au colaborat cu creatorul "The Simpsons" la un alt serial animat, "Futurama". Serialul va fi postat online în tranşe de câte zece episoade.



"Disenchantment" nu va fi primul serial de animaţie pentru adulţi produs de Netflix, care a lansat deja "BoJack Horseman" în 2014, salutat de critică, şi "F is for Family" în 2015.



Matt Groening a creat în 1989 serialul "The Simpsons", care a devenit în prezent, la mare distanţă, serialul american cu cea mai mare longevitate.



Canalul Fox s-a angajat deja pentru două sezoane suplimentare, ceea ce înseamnă că saga lui 'Homer, Marge, Bart, Lisa şi Maggie va continua până cel puţin în 2019.



"The Simpsons" a primit 32 de premii Emmy, trofeele care răsplătesc producţiile americane de televiziune, iar "Futurama" a primit şase astfel de premii.