Daniel Craig s-a răzgândit și se întoarce la rolul lui James Bond

Actorul britanic Daniel Craig a confirmat în programul de televiziune 'The Late Show' că va interpreta din nou rolul agentului James Bond, în cel de-al 25-a film al acestei populare saga de spionaj, relatează EFE.



"Vei fi din nou James Bond?", l-a întrebat marţi seară prezentatorul Stephen Colbert, iar Craig a răspuns "da".



Daniel Craig a confirmat astfel ştirea publicată de ziarul New York Times, care în iulie a dezvăluit că actorul va intra din nou în pielea Agentului 007.



Totuşi, Craig a asigurat că viitorul film, care va fi cel de-al cincilea în care îl interpretează pe James Bond, va fi ultima sa participare la această celebră serie.



Craig l-a interpretat pe Bond în 'Casino Royale' (2006), 'Quantum of Solace' (2008), 'Skyfall' (2012) şi 'Spectre' (2015).



'Spectre' a avut încasări de 880 milioane de dolari în întreaga lume, potrivit portalului de specialitate Box Office Mojo.



Zvonurile privind renunţarea lui Craig la acest personaj au fost frecvente în ultimul timp şi au deschis calea unui posibil succesor, cu propuneri de actori precum Tom Hiddleston, Idris Elba sau Damian Lewis.



EON Productions şi Metro-Goldwyn-Mayer, deţinătorii drepturilor francizei James Bond, au dezvăluit în iulie într-un comunicat că viitorul film din această serie va fi lansat în cinematografele nord-americane la 8 noiembrie 2019.AGERPRES