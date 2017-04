Debut extraordinar pentru Fast and Furious 8

Filmul 'The Fate of the Furious', al 8-lea episod al seriei de acţiune şi curse de maşini, a avut un extraordinar debut la sfârşitul săptămânii trecute în cinematografele din SUA, cu încasări de 100,2 milioane de dolari, potrivit site-ului de specialitate Box Office Mojo citat de EFE.



Este vorba de cel mai bun al doilea debut în SUA pentru un film al unei francize, după cifrele obţinute de 'Fast & Furious 7', care a atins suma de 147,2 de milioane de dolari la lansarea sa pe marile ecrane. 'The Fate of the Furious' a avut în total încasări de 432,3 de milioane de dolari în întreaga lume, astfel încât devine cel mai bun debut global din istoria filmului.



În filmul regizat de F. Gary Gray, principala noutate o reprezintă Charlize Theron, - o enigmatică femeie care îl seduce pe Dom (Vin Diesel), patriarhul seriei şi îl atrage în lumea crimei, trădându-şi astfel colegii de echipă, personaje interpretate de Jason Statham, Michelle Rodríguez şi Dwayne Johnson.



'The Fate of the Furious' a bătut recordul de încasări la sfârşitul săptămânii trecute şi în China, cu 446 de milioane de yuani în două zile de difuzare în cinematografe (aproape 65 de milioane de dolari), potrivit agenţiei chineze Xinhua.



'The Fate of the Furious' care s-a lansat pe ecrane la 12 aprilie a obţinut primul său record în acceaşi zi, cu încasări de 60 de milioane (8,7 milioane de dolari), depăşind precedentul ('Fast & Furious 7') care în aprilie 2015 a avut încasări de 52 de milioane de yuani (7,5 milioane de dolari), aminteşte Agerpres.