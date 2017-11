Doru Ana și Adriana Șchiopu sunt soț și soție în “Fructul Oprit”

Actori cu ștate vechi, Doru Ana și Adriana Șchiopu, fac parte din distribuția serialului “Fructul oprit”. În noua producție a Antenei 1, cei doi sunt soț și soție, dând viață personajele Dan și Rodica Lăzărescu.

Unii dintre cei mai iubiți și talentați actori din România vor putea fi urmăriți în curând în super-producția pe care Ruxandra Ion o pregătește pentru Antena 1. Doru Ana și Adriana Șchiopu au acceptat bucuroși propunerea de a face parte din distribuția serialului “Fructul oprit”, demarând înregistrările alături de colegii lor de breaslă pentru proiectul care se poate mândri cu echipament de ultimă generație de filmare.

“O reîntâlnire cu o familie, o mare familie! Familia aia din ficțiune, pe care de-a lungul întâlnirilor cu Ruxandra Ion am tot construit-o în alte seriale, și întâlnirea cu familia care este echipa acestui serial și chiar aș putea să zic întâlnirea cu familia Antenei, pentru că eu am mai colaborat cu Antena. Practic, << Fructul oprit>> înseamnă o întâlnire cu o stare bună și cu un mediu în care mă simt bine și în care îmi face plăcere să vin, întâlnesc o energie pozitivă, care nu poate decât să-ți facă bine.” , declară Doru Ana.

În serialul pe care Antena 1 îl va difuza în curând, Doru Ana îl interpretează pe Dan Lăzărescu, un om de afaceri care nu are scrupule atunci când vine vorba de propriul interes. Rupe legătura cu singurul său fiu, doar pentru că nu este de acord cu cine se însoară. Își protejează averea cu dinții și nu visează decât să fie peste Tudor Caragea (interpretat de Adrian Titieni), care este cel mai mare concurent al său de pe piața imobiliară.

“Personajul meu este într-o oarecare concurență cu cealaltă familie, Caragea, și de aici se nasc tot felul de conflicte, relații mai mult sau mai puțin tensionate, vom vedea ce ne oferă mai departe povestea(…)După părerea mea, premizele sunt de bun augur, în sensul în care lăsând orice modestie la o parte este vorba despre o echipă de actori aleși pe sprânceană și nu au cum să nu genereze niște momente emoționante, niște momente care să țină în priză telespectatorul. Pe de altă parte, povestea așa cum se desfășoară pare interesantă și nu numai că actuală, dar nu e ceva care ar părea în afara existenței noastre. Deci, să se aștepte la un serial de foarte bună calitate.”, le promite actorul telespectatorilor.

Pentru Adriana Șchiopu, “Fructul oprit” reprezintă prilejul de a face parte dintr-un proiect inedit alături de mari actori iubiți de publicul român. “<< Fructul oprit>> înseamnă un nou serial, o nouă întâlnire cu colegii mei de breaslă, cu producătorul serialului (Ruxandra Ion), cu actori foarte buni și asta te bucură pentru că pe scenă mai rar ne întâlnim, dar iată că aici într-o distribuție mare și într-un serial cu așa multe personaje, avem loc să ne întâlnim, iar asta este foarte bine”, mărturisește îndrăgita actriță.

Ea joacă rolul unei soții supuse, o femeie educată și de modă veche. Își iubește enorm fiul, însă nu iese din cuvântul soțului. “Personajul meu se numește Rodica Lăzărescu, este soția unui om de afaceri, este mamă și este puțin între ciocan și nicovală. O complicitate, în sensul frumos, între ea și copil.”, își descrie, pe scurt, actrița personajul din noua producție a Antenei 1.

Regizat și produs de Ruxandra Ion, după scenariul semnat de Simona Macovei și Radu Grigore, având la o bază o adaptare liberă după un roman turcesc, “Fructul oprit” este o poveste în care personajul principal este iubirea. Poți iubi doi bărbați în același timp? Poți iubi două femei în același timp?

“Sunt probleme de viață și eu cred că foarte multă lume se va regăsi în tipul de relație dintre personaje. Se vor regăsi mulți în problemele din serial.”, este de părere aceasta.