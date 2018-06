Ediția a XIV-a a Festivalului Internațional de Film București se apropie de final

Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film București (BIFF) se încheie mâine, 16 iunie. Prin acest eveniment s-au celebrat și 100 de ani de la Marea Unire, printr-o secțiune aniversară dedicată Centenarului, care costă în expoziții de afișe, prezentări de filme cu tematică specifică, dar și masa rotundă Oameni mari care au făcut România Mare, eveniment care reuneşte istorici, critici de teatru și film , reprezentanți ai societății civile.

În cadrul evenimentului au fost lansate trei noi filme româneşti, semn ca industria cinematografică are încă resurse:

- UN PAS ÎN URMA SERAFIMILOR , un lungmeraj regizat de Daniel Sandu.

Filmul spune povestea lui Gabriel, un adolescent care își dorește să devină preot și intră într-un seminar teologic ortodox. Inițial încearcă să se adapteze mediului, dar în cele din urmă își dă seama că sistemul este complet corupt și abuziv; nu după multă vreme, el și alți trei colegi sunt etichetați de consiliul școlii drept elevi-problemă. Prinși în lupta pentru putere între un preot incoruptibil, dar abuziv, și un profesor laic viclean și corupt, elevii învață că minciuna, furtul, manipularea și trădarea sunt aptitudini pe care trebuie să și le însușească pentru a rezista în seminar.

- OUĂLE LUI TARZAN, un documentar semnat Alexandru Solomon.

Acțiunea din producția „Ouăle lui Tarzan” are loc în Suhum, capitala Abhaziei, o mică republică nerecunoscută oficial, aflată pe malul oriental al Mării Negre. Pe o colină deasupra orașului se întinde parcul unui institut medical de cercetare pe maimuțe, înființat de sovietici în anii ‘20. Legenda spune că a fost înființat pentru crearea unui hibrid între om și maimuță. Creatura nu a fost zămislită niciodată, la fel cum nici Omul Nou al comunismului nu s-a născut. Astăzi, oamenii și maimuțele sunt captivi într-un teritoriu răvășit de război și decenii de cruzime, fiind și unii și alții victimele unor serii de experimente nereușite.

- MARIȚA, un lungmetraj în regia lui Cristi Iftime.

Filmul a fost inclus în competiția „East of the West”, secțiune dedicată regizorilor aflați la primul sau al doilea film. Debutul în lungmetraj al regizorului Cristi Iftime îl are în centrul poveștii pe Costi, căruia, sătul fiind de propriile probleme de cuplu, i se face brusc dor de poveștile tatălui său. Astfel se hotărăște să treacă pe la el și să-l facă cadou mamei și fraților lui, cu toate că niciunul dintre ei nu-și dorise asta.

Organizată sub înaltul patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României, cea de-a XIV-a ediție a prestigiosului festival de film bucureștean a fost susţinută de Asociația Organizatorilor de Sloturi. Pe lângă sponsorizare, din taxele plătite de operatorii de jocuri de noroc sunt alocate anual sume importante pentru fondul cinematografic. Taxele colectate din jocurile de noroc merg și către alte proiecte cu impact social direct: restaurarea monumentelor istorice, programe de educație, programe adresate tineretului și sportului, precum și programul de reabilitare a spitalelor. În 2017 s-au colectat 7,8 milioane euro din taxe plătite de industria jocurilor de noroc doar pentru cultură şi educaţie, dintre care 2,6 milioane de euro au mers direct către Ministerul Culturii, fonduri utilizate și pentru dezvoltarea cinematografiei.