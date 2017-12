Filmele anului 2017 cu cele mai mari încasări

Acestea au fost cele 25 de filme cu cele mai mari încasări în cinematografele americane în 2017, potrivit datelor încă nedifinitive privind box-office-ul centralizate de IMDB. După cum se poate vedea în topul de mai jos, în general filmele au avut încasări cu atât mai mari cu cât au fost lansate mai devreme în cursul anului, însă aceasta nu este o regulă. Numai două dintre filmele din top zece au fost lansate în cinematografe în ultimele două luni, dar unul dintre acestea este adevăratul campion al box-office-ului în anul care tocmai se încheie.



25. "Fifty Shades Darker"



Filmul intrat în cinematografe la 10 februarie a avut încasări interne de 114,4 milioane de dolari. În pelicula care este o continuare a filmului "Fifty Shades of Grey", Christian Grey (Jamie Dornan) trebuie să-şi înfrunte propriii demoni, iar Anastasia Steele (Dakota Johnson) are de furcă cu furia şi invidia femeii care s-a aflat în viaţa lui înaintea ei.



24. "Girls Trip"



Filmul a intrat în cinematografe la 21 iulie şi a avut un box-office intern de 115,1 milioane de dolari. Când patru prietene de o viaţă ale căror roluri sunt interpretate de Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Regina Hall şi Tiffany Haddish merg la un festival din New Orleans, ele trec printr-o serie de experienţe inedite care le fac să-şi redescopere latura sălbatică şi soliditatea propriilor legături.



23. "Wonder"



Filmul a fost lansat abia pe 17 noiembrie în cinematografe, dar a avut încasări foarte bune, respectiv 116,5 milioane de dolari. Bazat pe bestseller-ul cu acelaşi nume, "Wonder" spune povestea incredibilă şi înduioşătoare a lui August Pullman (Jacob Tremblay), un băiat cu malformaţii faciale severe care intră în clasa a V-a şi pentru prima dată urmează cursurile unei şcoli publice.



22. "Transformers: The Last Knight"



Lansat la 21 iunie, noul opus din saga "Transformers" a avut încasări de 130,1 milioane de dolari. Oamenii sunt în război cu Transformerii şi Optimus Prime a dispărut. Cheia salvării viitorului e adânc îngropată în secretele trecutului, în istoria neştiută a Transformerilor pe Pamânt. Cei pe umerii cărora cade uriaşa misiune de a salva lumea formează o alianţă care nu pare să aibă prea multe şanse: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord britanic (Anthony Hopkins) şi o profesoară de la Oxford (Laura Haddock).



21. "Split"



Ultimul film al lui M. Night Shyamalan a fost lansat la 20 ianuarie şi a avut încasări interne de 138,1 milioane de dolari. Intriga filmului se derulează în jurul răpirii a trei fete de către un bărbat diagnosticat cu 23 de personalităţi distincte, al cărui rol este interpretat remarcabil de James McAvoy. La orizont se întrevede şi o a 24-a personalitate, numită "Bestia", care riscă să le copleşească pe celelalte. Acţiunea "Split" se desfăşoară în universul "Unbreakable", un alt film al lui Shyamalan din 2000 cu Bruce Willis şi Samuel L. Jackson în rolurile principale.



20. "War for the Planet of the Apes"



Ultima parte a trilogiei "Planet of the Apes" a fost lansată la 14 iulie şi a avut încasări interne de 146,8 milioane de dolari. Caesar (Andy Serkis) şi maimuţele sale sunt angrenate într-un conflict mortal cu o armată a oamenilor condusă de aşa-numitul Colonel, al cărui rol este interpretat de Woody Harrelson. După ce maimuţele suferă pierderi inimaginabile, Caesar pleacă într-o aventură epică pentru a-şi răzbuna specia. Cei doi lideri se înfruntă în cele din urmă într-o mare bătălie care va determina atât soarta celor două specii, cât şi a planetei.



19. "Cars 3"



Lansată la 16 iunie, ultima animaţie din seria "Cars" a avut încasări interne de 152,9 milioane de dolari. În noul film, Lightning McQueen (Owen Wilson) vrea cu orice chip să demonstreze unei noi generaţii de maşini de curse că este încă cea mai bună maşină de curse din lume.



18. "Coco"



Animaţia a intrat în cinematografe la 21 noiembrie, dar a reuşit să adune deja încasări de 167 milioane de dolari. "Coco" spune povestea muzicianului aspirant Miguel (Anthony Gonzalez) care, confruntat cu o interdicţie străveche a familiei sale privind practicarea muzicii, intră în Tărâmul Morţilor pentru a-l găsi pe stră-străbunicul său, un cântăreţ legendar.



17. "Kong: Skull Island"



Filmul a fost lansat la 10 martie în cinematografe şi a avut până la sfârşitul anului încasări de 168 milioane de dolari. În "Kong: Skull Island", o echipă de oameni de ştiinţă, soldaţi şi aventurieri pleacă în explorarea unei insule mitice, necartografiate, din Oceanul Pacific. Membrii echipei ajung astfel să se aventureze pe pământul puternicului Kong, declanşând o bătălie epică între om şi natură.



16. "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales"



Ultimul opus din celebra serie a fost lansat la 26 mai şi a avut încasări de 172,5 milioane de dolari. Căpitanul Jack Sparrow (Johnny Depp) trece printr-o nouă aventură la limita supravieţuirii când soldaţi fantomă conduşi de fostul său duşman Căpitanul Salazar (Javier Bardem), scapă din Triunghiul Diavolului, hotărâţi să ucidă toţi piraţii întâlniţi în cale. Singura speranţă de supravieţuire a Căpitanului Jack Sparrow este să găsească legendarul trident al lui Poseidon, un artefact magic care îi asigură deţinătorului său control absolut asupra mărilor.



15. "The Boss Baby"



Filmul de desene animate a fost lansat la 31 martie. Aventurile bebeluşului îmbrăcat în costum şi cu servietă au adus încasări de 175 de milioane de dolari în 2017. Inspirată de cea mai bine vândută carte cu ilustraţii a Marlei Frayee, comedia plină de acţiune şi pentru toate vârstele îi are pe Alex Baldwin în rolul Boss Baby, pe Steve Buscemi în rolului maleficului Francis E. Francis, în timp ce vocile părinţilor sunt asigurate de Jimmy Kimmel şi Lisa Kudrow.



14. "Get Out"



Producţia horror a fost lansată la 24 februarie şi a avut în anul care tocmai se încheie încasări interne de 175,4 milioane de dolari. "Get Out" este povestea tânărului de culoare Chris (Daniel Kaluuya), invitat de partenera lui albă, Rose (Allison Williams), să petreacă un weekend împreună cu familia ei. Pe măsură ce trece timpul însă, Chris ajunge să descopere lucruri pe care nu şi le-ar fi imaginat niciodată.



13. "The Lego Batman Movie"



Filmul cu figurine Lego a fost lansat la 10 februarie şi a avut încasări de 175,7 milioane de dolari. Filmul surprinde un moment de cotitură din istoria oraşului Gotham, în care Batman (Will Arnett) este nevoit să renunţe la stilul său de justiţiar solitar şi să colaboreze cu alţii pentru a scăpa oraşul de Joker (Zach Galifianakis).



12. "Dunkirk"



Lansat la 21 iulie, "Dunkirk" a avut încasări de 188 de milioane de dolari în SUA. În mai 1940, Germania a avansat pe teritoriul Franţei, prinzând în capcană trupele aliate pe plajele din Dunkerque. Beneficiind de foc de acoperire terestru şi aerian din partea trupelor britanice şi franceze, trupele aliate au fost evacuate metodic de pe plajă, folosindu-se toate navele militare şi civile disponibile.



11. "Justice League"



Filmul cu supereroi a fost lansat la 17 noiembrie şi a avut încasări de 223,9 milioane de dolari, dar a fost considerat o dezamăgire de box-office, în condiţiile în care producţia ar fi costat circa 250 de milioane de dolari. În film, Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), şi Aquaman (Jason Momoa) îşi dau mâna pentru a lupta cu un nou duşman al omenirii.



10. "The Fate of the Furious"



Noul film din celebra franciză a fost lansat la 14 aprilie şi a avut încasări interne de 225,7 milioane de dolari. În noul opus echipa din "The Fast&Furious" se confruntă cu o provocare neaşteptată, când o femeie misterioasă pe nume Cipher (Charlize Theron) îl forţează pe Dom (Vin Diesel) să-şi trădeze prietenii. Acum, ei trebuie să lucreze împreună pentru a-l salva pe omul care i-a transformat într-o familie şi a o opri pe Cipher, care riscă să declanşeze haosul.



9. "Logan"



Ultimul film în care Hugh Jackman îl interpretează pe supereroul Wolverine a fost lansat la 3 martie, având încasări interne de 226,2 milioane de dolari. Acţiunea se desfăşoară în viitorul nu foarte îndepărtat, într-un oraş de la frontiera mexicană, unde un Logan îmbătrânit şi epuizat are grijă de un Profesor X (Patrick Stewart) bolnav. Totuşi, tentativele lui Logan de a se ascunde de lume şi de destinul său sunt date peste cap atunci când în localitate ajunge un tânăr mutant urmărit de forţe întunecate.



8. "Despicable Me 3"



Filmul de animaţie a intrat în cinematografe la 30 iunie şi a avut încasări de 264,6 milioane de dolari. În "Despicable Me 3", personajul negativ Gru se reîntâlneşte cu fratele său geamăn de multă vreme pierdut Dru, fermecător şi încununat de succes, care vrea să facă echipă cu el pentru o ultimă întreprindere criminală.



7. "Thor: Ragnarok"



Lansat pe 3 noiembrie, filmul a avut încasări de 310 milioane de dolari. În noul film din franciza Thor, zeul nordic interpretat de Chris Hemsworth devine prizonier într-o altă parte a universului şi se pomeneşte angrenat într-o dispută de gladiatori împotriva supereroului Hulk (Mark Ruffalo). În încercarea sa de a supravieţui, Thor este prins într-un cursă contracronometru pentru a o împiedica pe atotputernica Hela (Cate Blanchett) să-i distrugă lumea şi civilizaţia Asgard.



6. "It"



Filmul horror inspirat dintr-o carte a lui Stephen King a fost lansat pe 8 septembrie şi a avut încasări de 327,4 milioane de dolari. În "It", şapte tineri cu probleme dintr-o mică localitate din Maine se confruntă cu cel mai mare coşmar din viaţa lor - un rău străvechi care apare în lume odată la 27 de ani pentru a se răzbuna pe copiii din oraş. Nevoiţi să facă front comun pe durata unei veri înfricoşătoare, cei şapte prieteni trebuie să-şi depăşească temerile personale pentru a-i scăpa clovnului criminal şi însetat de sânge Pennywise (Bill Skarsgard).



5. "Spider-Man: Homecoming"



Producţia din binecunoscuta franciză a fost lansată la 7 iulie şi a avut până la sfârşitul anului încasări de 334,2 milioane de dolari. În noul film din serie, Peter Parker (Tom Holland) trebuie să-şi echilibreze viaţa de simplu elev de liceu în cartierul Queens cu cea a alter-ego-ului său Spider-Man. În acest context, el are de înfruntat şi o nouă ameninţare care bântuie pe cerul New York-ului.



4. "Guardians of the Galaxy Vol. 2"



Filmul cu supereroi care îi are în distribuţie pe Kurt Russell, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista sau Pom Klementieff a fost lansat pe 5 mai şi a avut încasări de 389,8 milioane de dolari. În noul film, Gardienii trebuie să lupte pentru a rămâne împreună în timp ce încearcă să rezolve misterul identităţii părinţilor lui Peter Quill (Chris Pratt).



3. "Wonder Woman"



Aşa-numitul film privind originea supereroinei Wonder Woman a fost lansat la 2 iunie şi a avut în jumătatea de an care a urmat încasări de 412,5 milioane de dolari. Crescută pe insulă paradisiacă izolată, supereroina interpretată de Gal Gadot se întâlneşte într-o bună zi cu un pilot american (Chris Pine), care îi vorbeşte despre un conflict masiv care are loc în lumea exterioară, Primul Război Mondial. Convinsă că poate pune capăt acestui mare război, prinţesa amazoanelor pleacă pentru prima dată de acasă şi îşi descoperă cu acest prilej puterile şi adevăratul destin.



2. "Star Wars: The Last Jedi"



Adevăratul campion al box-office-ului în 2017 este ultimul film din saga Star Wars, care a avut încasări de 445,2 milioane de dolari de la lansare, care a avut loc pe 15 decembrie. În "Star Wars: The Last Jedi", Rey (Daisy Ridley) îşi dezvoltă puterile recent descoperite sub îndrumarea lui Luke Skywalker (Mark Hamill), ultimul Jedi, care între timp s-a transformat într-un bătrân cinic şi amar. Între timp, Rezistenţa se pregăteşte să lupte cu Primul Ordin, care deţine puterea în imperiu.



1. "Beauty and the Beast"



Ecranizarea cu actori a celebrei poveşti a fost lansată pe 17 martie şi a avut încasări de 504 milioane de dolari în 2017. Belle (Emma Watson), o tânără frumoasă şi independentă este luată prizonieră de Bestie (Dan Stevens) în castelul său. În pofida propriilor temeri, ea se împrieteneşte cu personalul vrăjit al castelului şi învaţă să privească dincolo de aspectul hidos al Bestiei şi să descopere inima bună şi sufletul nobil ale prinţului care se ascunde în interior.AGERPRES