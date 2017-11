Gary Oldman, Kate Winslet şi Jake Gyllenhaal, printre laureaţii Hollywood Film Awards

Kate Winslet, Jake Gyllenhaal, Gary Oldman, Angelina Jolie, Mary J. Blige şi alţi actori şi profesionişti din industria filmului au fost premiaţi duminică seară, la Los Angels, în cadrul galei Hollywood Film Awards, relatează The Hollywood Reporter. Printre momentele memorabile ale serii a fost şi un sărut între actriţele Kate Winslet şi Allison Janney.



"Ce an 2017 a fost pentru filme: a existat un remake al 'Beauty and the Beast', un remake al 'It', un remake al 'The Mummy', un remake al 'Blade Runner' - oameni bun, v-aţi depăşit pe voi înşivă! Nu ştiu cum reuşiţi, sunteţi geniali", a declarat James Corden, care a fost gazda Hollywood Film Awards. Evenimentul, care s-a desfăşurat duminică la Beverly Hilton, nu este televizat şi, în cadrul său, sunt premiaţi câştigători deja anunţaţi, dintre care unii joacă în filme care nu au fost încă lansate.



Kate Winslet a primit distincţia pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din "Wonder Wheel", dar şi un sărut pe scenă de la actriţa Allison Janney, din "I, Tonya", premiată pentru rol secundar feminin. După ce a fost prezentată de partenera ei din "Divergent" Shailene Woodley, Kate Winslet a remarcat cantitatea considerabilă de talent din sală şi inclusiv pe Janney. "Nu te cunosc foarte bine, dar ştiu că aş vrea să fiu ca tine. (...) Adică, ne-am putea săruta, poate?", a spus actriţa cu candoare. Pe măsură ce Allison Janney se îndrepta spre scenă, Winslet a spus: "Ah, se va întâmpla cu adevărat! Este un moment excitant!"



Actriţa a plecat acasă cu două trofee, după ce Mary J. Blige a uitat pe scenă statueta ei pentru cel mai de succes rol ("Mudbound)", pe care o primise de la Viola Davis.



Jake Gyllenhaal a susţinut cel mai emoţionat discurs al serii când i-a adus un omagiu lui Jeff Bauman, un supravieţuitor al atentatului din timpul maratonului de la Boston, al cărui rol îl joacă în "Stronger". "Am avut mereu această nevoie compulsivă de eroi, nevoia de a transforma oameni obişnuiţi în supraoameni, dar Jeff Bauman nu a vrut niciodată să fie un erou", a spus el, după ce a fost prezentat de Amy Adams. "Nu ştiu dacă aş fi putut găsi curajul de a face ce a făcut Jeff în viaţa reală, dar ştiu acum ceva ce nu ştiam atunci: dacă am putea găsi în noi înşine puterea pe care a găsit-o Jeff, s-ar putea să nu avem nevoie de supereroi", a adăugat Gyllenhaal.



Alte premii pentru interpretare au primit Sam Rockwell ("Three Billboard Outside Ebbing"), Timothee Chalamet ("Call Me by Your Name") şi Jamie Bell ("Film Stars Don't Die in Liverpool"). Premii pentru întreaga distribuţie au primit filmele "The Big Sick", "I, Tonya" şi "Mudbound". Adam Sandler a primit premiul Hollywood pentru comedie pentru rolul din "The Meyerowitz Stories", el fiind prezentat de colegul său de distribuţie Dustin Hoffman, a cărui intrare a fost primită cu murmure de audienţă, după acuzaţiile de hărţuire sexuală care l-au vizat.



Regizorul filmului "Darkest Hour", Joe Wright, a primit premiul pentru regie, iar vedeta filmului, Gary Oldman, a primit premiul pentru întreaga activitate. "Mi-am început cariera în urmă cu aproape 40 de ani şi la fiecare punct de cotitură, o persoană semnificativă sau o întorsătură a destinului m-au ajutat. Am avut un mare noroc în cariera mea şi simt fiecare părticică din acest privilegiu. Toţi facem această meserie pentru a realiza ceva mai mare decât viaţa reală şi poate pentru a găsi ceva adevăr în asta. Într-adevăr, este un mod foarte special de a-ţi câştiga existenţa", a declarat actorul.



Harrison Ford a participat şi el la eveniment pentru a le decerna premii producătorilor "Blade Runner 2049" - Andrew S. Kosove, Broderick Johnson şi Cynthia Sikes Yorkin -, iar James Franco a urcat pe scenă pentru a-i premia pe scenariştii "The Disaster Artist", Scott Neustadter şi Michael H. Weber.



Eva Longoria i-a acordat lui "Coco" premiul pentru animaţie, Jacqueline Bisset i-a decernat Angelinei Jolie şi lui Loung Ung premiul Hollywood pentru film de limbă străină ("First They Killed My Father"), iar "Can't Stop, Won't Stop: The Bad Boy Story" a primit premiul pentru documentar.



Alte premii le-au fost acordate directorului de imagine Roger Deakins pentru "Blade Runner 2049", compozitorului Thomas Newman ("Victoria & Abdul"), editorului de montaj al filmului "The Shape of Water", Sidney Wollinsky, echipei de sunet a filmului "Guardians of the Galazy, Vol. 2" şi echipei de efecte vizuale a "War for the Planet of the Apes".AGERPRES