George R.R. Martin despre Carrie Fisher: ''Prinţesa Leia va trăi cât Star Wars... o veşnicie''

''Moarte, moarte şi iar moarte'', a scris pe blogul său George R.R. Martin celebrul autor al seriei de romane ''A Song of Ice and Fire'' (Cântec de gheaţă şi foc) ce stau la baza serialului "Urzeala Tronurilor", celebrul autor numărându-se printre personalităţile care au reacţionat după decesul actriţei Carrie Fisher, cunoscută pentru rolul prinţesei Leia din seria "Star Wars'' (Războiul Stelelor).



''Anul acesta devine din ce în ce mai rău'', notează scriitorul în mesaj făcând referire la numeroasele personalităţi care au pierit în 2016, precum David Bowie, Prince, Harper Lee, Alan Rickman, Muhammad Ali, Gene Wilder şi George Michael.



''Nu am multe de spus despre moartea lui Carrie Fisher în afară de ceea ce o mie de alţi oameni au rostit deja'', scrie Martin în al său LiveJournal. 'Era prea tânără. O actriţă strălucită, frumoasă, talentată şi o femeie puternică, spirituală şi deschisă. Prinţesa Leia va trăi cât ''Star Wars''... probabil o veşnicie''.



Îndrăgitul autor al unei lungi serii de scenarii şi cărţi fantastice şi-a intitulat mesajul de pe blog ''Un an prost devine şi mai prost'' şi nu a uitat să insereze, alături de locaţia sa - Santa Fe - şi starea pe care o avea în momentul conceperii mesajului - trist - alături de un emoticon reprezentând un chip de extraterestru care plânge.



''Lumea e mai săracă din această seară'', a mai scris Martin în mesajul publicat după anunţarea decesului actriţei, acesta rugându-se în încheiere ca 2016 ''să se sfârşească''.



Carrie Fisher a murit marţi la Los Angeles în urma complicaţiilor survenite unui infarct, la vârsta de 60 de ani. Cel de al optulea film din seria Star Wars, în care actriţa deţine rolul Leia Organa, a încheiat filmările în luna iulie şi se află acum în faza de post-producţie.



După moartea lui Carrie Fisher elogiile au venit din toate părţile de la Hollywood. Colegi precum Mark Hamill şi Whoopi Goldberg, precum şi nume de referinţă ca Steven Spielberg, i-au omagiat simţul umorului, talentul şi moştenirea ca supravieţuitoare a dependenţei şi a problemelor mintale.AGERPRES