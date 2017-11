Grupul Disney anunţă o nouă trilogie 'Star Wars'

"Avem deja alte filme Star Wars prevăzute pentru anii următori, pe lângă lansarea în 2019 a Episodului al IX-lea. Suntem foarte fericiţi să anunţăm că tocmai am semnat un acord cu Rian Johnson, regizorul 'Last Jedi', pentru a dezvolta o nouă trilogie Star Wars", a declarat şeful grupului, Bob Iger, în cadrul unei conferinţe telefonice în care au fost anunţate rezultatele sale anuale.



Noua trilogie va fi separată de saga lui Luke Skywalker şi va avea noi personaje, a anunţat Lucasfilm într-un comunicat de pe site-ul său.



"Ne-a plăcut tuturor să lucrăm cu Rian la 'The Last Jedi'. Este o forţă creatoare şi să-l urmăresc pe el construind 'The Last Jedi' de la început până la sfârşit a fost una dintre marile bucurii ale carierei mele. Rian va face lucruri minunate cu această nouă trilogie", a afirmat Kathleen Kennedy, preşedintă a Lucasfilm.



Lucasfilm, companie aflată acum în proprietatea Disney, a anunţat în septembrie că îi încredinţează Episodul al IX-lea lui J.J. Abrams, unul dintre regizorii cei mai în vogă la Hollywood, după plecarea lui Colin Trevorrow din motive de incompatibilitate artistică.



Grupul Walt Disney a anunţat tot joi că a înregistrat în al 4-lea trimestru din exerciţiul financiar decalat 2017 rezultate financiare în scădere şi sub aşteptările analiştilor, din cauza unei puternice scăderi a veniturilor aduse de studiourile sale de cinema. Venitul net al Disney a scăzut cu 1,7 miliarde de dolari faţă de anul precedent, potrivit comunicatului companiei.AGERPRES