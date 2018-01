Hollywoodul se pregăteşte de anunţarea nominalizărilor la premiile Oscar 2018

Academia de la Hollywood se pregăteşte să dezvăluie marţi nominalizările la cea de-a 90-a ediţie a premiilor Oscar, cele mai relevante premii ale industriei filmului, la care se aşteaptă ca regizorul mexican Guillermo del Toro să facă parte dintre favoriţi, graţie filmului său 'The Shape of Water', relatează agenţia spaniolă EFE.



Academia va dezvălui candidaţii la un total de 24 de categorii cu un anunţ care va transmis în direct de site-urile Oscar.com şi Oscars.org. Anunţul va include şi unele segmente deja înregistrate şi o prezentare live de la Teatrul Samuel Goldwyn, din Beverly Hills, începând cu ora locală 05:22, (13:22 GMT).



'The Shape of Water' are multe şanse de a se numără printre filmele cu cele mai multe nominalizări, potrivit experţilor. Prezenţa sa pare asigurată la categoria cel mai bun film, unde ar putea rivaliza cu filmele 'Call Me by Your Name', 'Dunkirk', 'Lady Bird', 'The Post', sau 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'.



Realizatorul filmului, Guillermo del Toro, pare să fie favorit şi la categoria cel mai bun regizor unde ar putea candida alături de Steven Spielberg ('The Post'), sau Christopher Nolan ('Dunkirk'). Şi ar putea primi o menţiune şi pentru cel mai bun scenariu pe care l-a scris împreună cu Vanessa Taylor.



La categoria cel mai bun actor ar putea fi nominalizaţi Gary Oldman ('Darkest Hour') şi Timothée Chalamet ('Call Me by Your Name') numele cele mai des auzite, la fel ca Sally Hawkins ('The Shape of Water') şi Frances McDormand ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') la categoria feminină.



Pentru cel mai bun actor în rol secundar răsună numele lui Sam Rockwell ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'), Christopher Plummer ('All the Money in the World'), Allison Janney ('I, Tonya'), sau Laurie Metcalf ('Lady Bird').



La categoria cel mai bun scenariu adaptat ar putea fi menţionate 'Call Me by Your Name' (James Ivory), sau 'Molly's Game' (Aaron Sorkin), în timp ce Blade Runner 2049' ar putea fi recunoscut la categoria cea mai bună imagine pentru Roger Deakins, sau design de producţie graţie meritelor lui Dennis Gassner şi Alessandra Querzola.



Filmul lui Denis Villeneuve ar putea aspira la o nominalizare şi la categoriile sunet sau efecte vizuale.



În ce priveşte pelicula 'Coco', filmul companiei Pixar despre tradiţionala Zi a morţilor (sărbătorită în Mexic), pare să aibă garantată nominalizarea la cel mai bun film de animaţie, sau pentru cel mai bun cântec original datorită piesei 'Remember Me', scrisă de Kristen Anderson-Lopez şi Robert Lopez.



De asemenea, Chile ar putea intra pe lista nominalizaţilor la Oscar pentru cel mai bun film străin, cu pelicula 'Una mujer fantástica', în regia lui Sebastián Lelio. În timp ce mexicanul Esteban Bravo ar putea intra pe lista aspiranţilor la statueta aurie pentru scurtmetrajul de animaţie cu 'In a Heartbeart', filmat împreună cu Beth David.



În aceeaşi categorie ar putea fi prezent şi fostul jucător de baschet de la Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, care a inspirat documentarul 'Dear Basketball' realizat de Glen Keane.AGERPRES