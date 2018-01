Încep filmările la o nouă trilogie Star Wars

Regizorul Rian Johnson va începe să filmeze noua sa trilogie originală din universul "Star Wars" în luna iunie a acestui an, în Argyll, Scoţia, relatează marţi site-ul geektyrant.com, care citează un site scoţian de ştiri.



"Aşa cum este obiceiul cu orice producţie Star Wars, filmul este învăluit în secret dar vor să filmeze în jurul unui drum major. Alte filmări au fost planificate pentru alte regiuni ale ţării", a declarat o sursă pentru site-ul scoţian citat, dailyrecord.co.uk.



Tot ceea ce se ştie în prezent despre noua trilogie este că va fi complet "separată de saga Skywalker", iar Johnson va introduce noi personaje dintr-un colţ al galaxiei care nu a fost "vizitat" de filmele Star Wars. De asemenea, s-a confirmat că aşa-numiţii cavaleri Jedi ai vechii republici nu vor apărea în acţiune.



"Sunt chiar la începutul proiectului, aşa că limita este doar cerul. Îmi place ideea de a realiza o poveste nouă pe care să o spun de-a lungul a trei filme, să am genul acesta de pânză, să fiu în universul Star Wars şi să am sentimentul unui film Star Wars. Să spunem o poveste în trei filme, în care mergem în locuri noi şi cunoaştem oameni noi. Este o poveste cu totul nouă şi îmi creează senzaţia că poate fi o poveste Star Wars minunată", a declarat Johnson recent.AGERPRES