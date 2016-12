Informații noi despre starea de sănătate a actriței Carrie Fisher (Star Wars), după infarctul suferit!

Actriţa Carrie Fisher, cunoscută pentru rolul prinţesei Leia din seria "Star Wars'' (Războiul Stelelor), se află la secţia de terapie intensivă a unui spital din Los Angeles după ce a suferit vineri un infarct la bordul avionului cu care se întorcea de la Londra la Los Angeles, informează Reuters sâmbătă.



Actriţa, în vârstă de 60 de ani, se află într-o stare critică, după cum a spus fratele ei mai mic, Todd Fisher. "Nu e corect să spunem 'stabilă'. Nu spun că este bine sau nu este bine", a declarat el pentru Reuters prin telefon ca răspuns la relatările despre starea ei.



The Guardian a scris anterior, citându-l tot pe Todd Fisher, că medicii au reuşit să o stabilizeze pe actriţă.



Publicaţia TMZ a informat vineri că actriţa Carrie Fisher a suferit un atac de cord la bordul unui avion ce efectua o cursă pe ruta Londra-Los Angeles, cu 15 minute înainte de aterizare. Vedeta a fost preluată de o echipă de intervenţie imediat după ce avionul a aterizat la Los Angeles şi a fost transportată la spital. Cotidianul Los Angeles Times relata că starea actriţei este gravă şi că, înainte de aterizare, pasagerii i-au acordat primul ajutor.



Compania United Airlines care asigura cursa a difuzat un comunicat în care spune că zborul 935 de la Londra la Los Angeles a fost întâmpinat la sol de personal medical după ce echipajul a raportat că un pasager este "inconştient". De asemenea, compania aeriană a refuzat să publice numele pasagerului.



Fiica unei figuri emblematice din epoca de aur a Hollywood-ului, Debbie Reynolds, cunoscută în special pentru rolul din "Singin' in the Rain'' (Cântând în ploaie, 1952), şi a unei alte vedete, cântăreţul Eddie Fisher, care a murit în 2010, Carrie Fisher a crescut inima cinematografiei.



După debutul în teatru alături de mama sa şi un prim rol pe marele ecran în ''Shampoo" (Şampon, 1975), cu Warren Beatty, ea a fost propulsată ca star mondial în 1975 graţie rolului Leia din trilogia originală "Star Wars'' (Războiul stelelor), devenită rapid un fenomen cultural între 1977 şi 1983.



Hieratică şi vitează, Leia conduce Alianţa rebelă în lupta împotriva Imperiului galactic, alături de Luke Skywalker (Mark Hamill) şi însoţitorul lor, seducătorul luptător Han Solo (Harrison Ford), cu care trăieşte în film o poveste de dragoste fierbinte.



Ea a recunoscut în numeroase interviuri că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară şi că a suferit de dependenţă de medicamente, alcool şi cocaină o mare parte din viaţa sa. Ea a mărturisit că le-a utilizat în timpul turnării celui de-al cincilea film al celebrei serii, ''Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back'' (Războiul stelelor - Episodul V: Imperiul contraatacă) şi că a fost supusă unei terapii cu electroşocuri, relatează AFP.



Autoare de succes, ea şi-a povestit demonii în "Drinking Wishful". Noua sa carte, "The Princess Diarist" a fost lansată recent. Înaintea publicării acestei cărţi, la 22 noiembrie, ea a afirmat într-un interviu publicat de revista People că a avut o relaţie "intensă" reală cu Harrison Ford în timpul filmărilor la 'Star Wars'. Potrivit mărturiilor actriţei, relaţia sa cu Ford a durat trei luni şi a avut loc în 1976, în timp ce lucrau la 'Star Wars: A New Hope (1977)', primul film din populara saga creată de George Lucas. În acea vreme Carrie Fisher avea 19 ani, iar Ford avea 33, era căsătorit şi tată a doi copii.



Noua trilogie Star Wars a demarat cu ''Trezirea forţei (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens), în 2015, iar viitorul său opus, ''Episode VIII'' urmează să fir lansat într-un an, cu Carrie Fisher reîmbrăcând costumul prinţesei Leia în cele două filme. Conform site-ului de referinţă Imdb.com, ''Episode VIII'' este în prezent în faza de post-producţie.AGERPRES