Întâlnire pasională între Brad Pitt şi Jennifer Aniston pusă la cale de George Clooney

Potrivit tabloidul Star, fostul cuplu de actori Brad Pitt şi Jennifer Aniston ar fi din nou împreună datorită intermedierii unui prieten apropiat, George Clooney. Sub titlul "They're back on!" (Din nou împreună), cei doi actori sunt văzuţi într-o fotografie, pe prima pagină, sărutându-se, relatează ziarul spaniol ABC.



În fotografie, chipul lui Brad Pitt, cu şapcă pe cap, este destul de uşor de recunoscut, însă cel al femeii blonde, văzut din spate, este greu de identificat cu Jennifer Aniston, notează ABC.



A trecut mai mult de un an de când Brad Pitt şi Angelina Jolie au anunţat că divorţează. Bătălia judiciară pentru custodia copiilor şi dezvăluirile presei au făcut ca această despărţire să fie cea mai intens mediatizată din întreaga lume.



În mijlocul acestui haos, figura lui Jennifer Aniston, fosta mare dragoste a lui Brad Pitt, cu care actorul s-a căsătorit în anul 2000 şi a divorţat în 2005 a intrat din nou în atenţia presei. Chiar înainte de divorţul de Jennifer, numele lui Brad Pitt era deja legat de cel al Angelinei Jolie.



De atunci şi până acum "Sad Jen", cum o numeşte presa de scandal, a avut doar dezamăgiri în dragoste şi un nou eşec în căsnicie. Iar întreaga mass-media asigură că ea este încă îndrăgostită de Brad.



De aceea, imediat ce s-a aflat în februarie că Aniston a divorţat de Justin Theroux, reţelele de socializare au început să speculeze asupra momentului în care cei doi foşti soţi vor face marele pas spre împăcare. Ceea ce, potrivit revistei Star, s-ar fi putut deja produce, la 13 ani după ce au pus capăt relaţiei lor, spre marea supărare a fanilor celor doi actori.



Sub titlul "They're back on!" (Din nou împreună) scris sub fotografia în care cei doi actori apar sărutându-se apare de asemenea: "Clooney plays matchmaker" (Clooney a acţionat ca intermediar). O sursă apropiată celor doi a dezvăluit revistei că fostul cuplu a început să se vadă în secret datorită prietenului lor comun George.



Şi revista New Idea este de părere că Aniston şi Pitt şi-au reluat relaţia după ce s-au întâlnit amândoi la o petrecere după gala premiilor Oscar. "Seara lor a fost relaxată, şi-au amintit de timpul trecut şi au râs mult. A fost ca pe vremurile bune, amândoi şi-au dat seama că încă se înţeleg bine", a spus sursa.



Se pare că în februarie după ce Aniston a anunţat că divorţează de Justin Theroux, Clooney l-a încurajat pe Brad Pitt să-şi caute vechea dragoste şi s-a oferit să-l ajute.



Tot ceea ce se întâmplă în viaţa lui Aniston este urmărit îndeaproape de presă.



La fel s-a întâmplat şi când a anunţat în februarie că se desparte de Theroux, după trei ani de căsnicie. Imediat US Weekly a speculat că motivul divorţului sunt scrisorile de dragoste pe care Pitt i le-ar fi trimis lui Aniston şi peste care Theroux ar fi dat din întâmplare. Totuşi reprezentanta lui Aniston a respins imediat aceste informaţii



"Povestirile despre noi şi care nu pornesc de la noi sunt fictive", declarase ea, calificând informaţiile drept "o întreagă invenţie". Însă timpul a demonstrat că lucrurile nu stau aşa, iar Brad şi Jen au fost surprinşi de paparazzi sărutându-se, încheie ABC.AGERPRES