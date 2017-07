Joe Pesci va lucra din nou cu Robert De Niro şi Martin Scorsese în filmul 'The Irishman'

Actorul Joe Pesci va lucra din nou alături de Robert De Niro şi Martin Scorsese în filmul "The Irishman", despre asasinarea lui Jimmy Hoffa, relatează miercuri agenţia UPI.



Filmul este bazat pe cartea "I Heard You Paint Houses", despre confesiunea pe patul de moarte a unui gangster privind moartea liderului sindical Jimmy Hoffa.



Joe Pesci va juca rolul lui Russell Bufalino, un şef mafiot suspectat de implicare în asasinarea lui Hoffa, al cărui cadavru nu a fost găsit niciodată.



Pesci şi De Niro au jucat împreună în cele mai cunoscute filme cu gangsteri ale lui Scorsese, "Goodfellas" şi "Casino", dar şi în filmul biografic despre boxerul Jake LaMotta, intitulat "Raging Bull".



Deadline relatează că Pesci a refuzat rolul de mai multe ori înainte de a semna în cele din urmă.



În "The Irishman" va mai juca şi Al Pacino, un alt actor care a făcut carieră cu roluri de şefi mafioţi şi de gangsteri. Aceasta va fi însă prima oară când Pacino va lucra cu Scorsese sau Pesci.



Ultima dată Al Pacino a jucat alături de Robert De Niro în filmul "Heat" din 1995, regizat de Michael Mann. AGERPRES