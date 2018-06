Jordan Peele se gândeşte la o continuare a filmului "Get Out"

Matt Baron/REX/Shutterstock/Matt Baron/REX/Shutterstock Mandatory Credit: Photo by Matt Baron/REX/Shutterstock (9354238gk) Jordan Peele The Academy Awards Nominees Luncheon, Arrivals, Los Angeles, USA - 05 Feb 2018 Mandatory Credit: Photo by Matt Baron/REX/Shutterstock (9354238gk) Jordan Peele The Academy Awards Nominees Luncheon, Arrivals, Los Angeles, USA - 05 Feb 2018





Comedia neagră "Get Out" ar putea avea o continuare, conform producătorului Jason Blum care a declarat pentru publicaţia Variety că regizorul şi scenaristul Jordan Peele se gândeşte serios să continue acţiunea din primul film ce a fost recompensat cu Oscar, informează vineri Indiewire.com.



Întrebat dacă ar produce şi "Get Out 2", Blum a răspuns afirmativ, fără nicio ezitare, atât timp cât Jordan Peele se va implica în proiect. El a precizat că Peele "flirtează deja cu ideea unui sequel".



"Dacă Jordan vrea să facă un sequel, aş accepta într-o secundă, dar trebuie (ca iniţiativa) să vină de la Jordan Peele. Cred că deja flirtează cu această idee", a susţinut producătorul.



Un eventual proiect cinematografic "Get Out 2" va trebui însă să aştepte până când Peele îşi va încheia ultimul proiect regizoral: "Us". Jordan Peele a anunţat în luna mai că acest film va fi lansat în cinematografe în martie 2019. Rolurile principale din "Us" sunt interpretate de Elisabeth Moss şi Lupita Nyong'o.



Filmul "Get Out" a fost lansat în februarie 2017 şi a avut încasări de 250 de milioane de dolari din întreaga lume, un succes impresionant în condiţiile în care bugetul de producţie a fost de doar 4,5 milioane de dolari. Filmul a primit patru nominalizări la Oscar, printre care la categoriile cel mai bun film şi regie şi i-a adus lui Jordan Peele un premiu Oscar pentru scenariu original.AGERPRES