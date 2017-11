Kevin Spacey a fost înlocuit în filmul "All The Money In The World" cu doar o lună înainte de lansare

Kevin Spacey a fost exclus din producţia noului film al lui Ridley Scott, ”All The Money In The World”, producţie finalizată şi care va avea premiera în luna decembrie, scrie The Guardian. Actorul Kevin Spacey, care îl interpreta pe J Paul Getty, va fi înlocuit cu Christopher Plummer.

În contextul acuzaţiilor de hărţuire sexuală îndreptate împotriva actorului Kevin Spacey, Plummer a fost imediat ales pentru a-l înlocui pe Spacey în rolul magnatului Getty în filmul “All The Money In The World”, potrivit declaraţiilor făcute miercuri de unele surse din apropierea producţiei.

Tot scenariul în care a jucat Spacey va fi refilmat, la doar o lună înainte de lansarea filmului. Anunţul a venit la doar câteva ore după ce o fostă prezentatoare de ştiri TV a afirmat că Spacey i-a hărţuit sexual fiul adolescent anul trecut la un restaurant.