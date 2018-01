Kirk Douglas, în vârstă de 101 ani, ovaţionat şi aplaudat în picioare de spectatorii de la Golden Globes Awards

Actorul american Kirk Douglas a fost omagiat duminică seară, fiind ovaţionat şi aplaudat în picioare de spectatorii prezenţi la ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, în timpul căreia legendarul artist, în vârstă de 101 de ani, a apărut pe scenă alături de nora lui, actriţa Catherine Zeta-Jones, informează The Independent.



Kirk Douglas, care se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile, a fost aplaudat în picioare de spectatori, după un scurt tribut video care i-a fost dedicat şi care a fost proiectat pe un ecran de mari dimensiuni.



"Ce zici de asta?" l-a întrebat pe actor Catherine Zeta-Jones, soţia fiului lui Kirk Douglas, la fel de cunoscutul actor Michael Douglas."Foarte bine!", a răspuns veteranul actor hollywoodian.



"În 1991, socrul meu, această legendă vie a Hollywoodului, Kirk, a fost recunoscut de Writer's Guild Of America pentru rolul său în eliminarea 'listei negre de la Hollywood'", a continuat actriţa, povestind apoi felul în care Kirk Douglas a decis să îl angajeze pe renumitul scenarist Dalton Trumbo - unul din numeroşii scenarişti hollywoodieni aflaţi pe "lista neagră", în urma acuzaţiilor privind presupusele lor simpatii comuniste - să realizeze scenariul pentru filmul "Spartacus", în regia lui Stanley Kubrick.



"Catherine, ai spus totul", a spus Kirk Douglas zâmbind. "Am lucrat la un discurs, dar nu vreau să-l spun, pentru că nu aş putea urma vreodată după tine", a adăugat el.



Kirk Douglas, născut pe 9 decembrie 1916, a sărbătorit luna trecută împlinirea vârstei de 101 de ani printr-o petrecere la care au participat membrii familiei sale şi câţiva prieteni apropiaţi.AGERPRES