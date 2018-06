Kung Fu Panda ia cu asalt parcul de distracţii Universal Studios Hollywood

Franciza cinematografică 'Kung Fu Panda' îşi face debutul vineri la Universal Studios Hollywood, odată cu inaugurarea atracţiei 'Kung Fu Panda: The Emperor's Quest', relatează EFE.



Creată de DreamWorks Animation şi Universal Creative, această simulare de animaţie în 4D este inspirată din aventurile războinicului dragon Po (cu vocea lui Jack Black), care pleacă într-o misiune periculoasă pentru a-i înmâna Împăratului un obiect preţios cu puteri supranaturale.



Pentru a-şi încheia cu succes misiunea, el îi invită pe spectatori să i se alăture în această aventură plină de cursuri de ape furioase, întâlniri cu piraţii, magie şi multe arte marţiale, totul pe coloana sonoră realizată de compozitoarea Germaine Franco.



Parcul a instalat atracţia în spaţiul dedicat anterior lui Shrek 4-D, care a devenit sediul aşa numitului DreamWorks Theatre, o sală în care vor fi proiectate o serie de scurtmetraje bazate pe francizele acestui studio cumpărat de NBC Universal în 2016, pentru suma de 3,8 miliarde de dolari.



'Kung Fu Panda' va fi primul din aceste scurtmetraje.



Jon Corfino, producător executiv la Universal Creative, a explicat că durata atracţiei este de 10 minute şi are o capacitate pentru 241 de spectatori, care nu vor avea nevoie de ochelari 3D.



Pe viitor, DreamWorks s-ar putea orienta spre scurtmetraje care să coincidă cu lansarea filmelor de animaţie 'How to Train Your Dragon 3' în 2019, 'Trolls 2' în 2020 şi 'Puss in Boots 2' în 2021, într-un moment în care se pregăteşte lansarea a două noi sequel-uri la 'Madagascar' şi 'Shrek'.AGERPRES