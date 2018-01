La Globurile de Aur 2018 bătălia se dă între 'The Shape of Water' şi 'The Post'

Globurile de Aur au loc în acest an într-un Hollywood aflat încă sub şocul scandalului Weinstein, iar vedetele îşi pregătesc ţinute negre pentru covorul roşu.

Hollywood-ul se pregăteşte de o ceremonie a Globurilor de Aur dominată la capitolul nominalizări de producţiile 'The Shape of Water' şi 'The Post', iar la modul general de atmosfera creată în capitala mondială a filmului de afacerea Weinstein, relatează AFP şi Reuters.

Potrivit Reuters, ceremonia de duminică va fi primul test al modului în care industria filmului va reuşi să facă faţă live, în lumina reflectoarelor, scandalului care a zguduit-o din temelii.

Fostul producător Harvey Weinstein este acuzat de peste o sută de actriţe şi foste colaboratoare de abuzuri mergând de la hărţuire sexuală şi până la viol. De la începutul scandalului în octombrie, o serie de mari nume de la Hollywood - precum Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman, John Lasseter sau Jeffrey Tambor - au fost şi ele acuzate de abuzuri sexuale şi au fost înlăturate brutal de pe piedestalul pe care se aflau. Mai multe dintre aceste celebrităţi fac obiectul unor anchete, dar niciuna dintre ele nu a fost arestată.

'Acest potop de comportamente sexuale abuzive este povestea anului, deci ne putem aştepta ca aceasta să fie tema serii la Globurile de Aur', a declarat Debra Birnbaum, redactor şef al secţiei pentru televiziune a revistei specializate Variety.

Duminică, toţi ochii vor fi pe modul în care prezentatorul Seth Meyers va naviga în jurul 'elefantului din cameră', notează Reuters. 'Misiunea lui este imposibilă. Nu poate ignora această chestiune extrem de fierbinte de la Hollywood. Mulţi se aşteaptă să facă un maraton de glume pe seama acestui scandal, dar nu este un motiv de glumă', a declarat Tom O'Neil, fondatorul site-ului GoldDerby.com.

Din solidaritate cu victimele lui Harvey Weinstein şi ale altor prădători sexuali, mulţi actori şi actriţe ar urma să poarte ţinute negre pe covorul roşu şi să renunţe la veşmintele strălucitoare specifice unor astfel de evenimente.

Una dintre recentele iniţiative pentru combaterea hărţuirii sexuale, 'Time's Up' - campanie lansată de 300 de vedete printre care Natalie Portman, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep sau Jennifer Lawrence - vrea să apere victimele abuzurilor sexuale dincolo de Hollywood, până în sectoare mai puţin 'strălucitoare' precum agricultura şi domeniul restaurantelor.

În total, 25 de premii vor fi acordate duminică: 14 pentru filme de moarele ecran şi 11 pentru producţii de televiziune.Observator.tv

Filmul horror şi de satiră socială 'Get Out' este unul dintre favoriţii la categoria comedie, în timp ce la categoria drame sunt favorite 'The Shape of Water', 'The Post' sau 'Dunkirk'.

În ceea ce priveşte 'The Shape of Water' - un hibrid între 'Beauty and the Beast' şi 'E.T.' - el a intrat în graţiile criticilor datorită pedigriului regizorului său foarte respectat, Guillermo del Toro, notează AFP.

Nominalizarea lui Ridley Scott la categoria cel mai bun regizor - după ce acesta a trebuit să filmeze din nou secvenţe întregi din 'All the Money in the World', de urgenţă, cu doar câteva săptămâni înainte de lansare, după declanşarea scandalului sexual în care este implicat Kevin Spacey - a fost interpretată ca un semn de susţinere de către HFPA a victimelor abuzurilor sexuale şi a mişcării #MeToo.

Alţi doi actori din film se află pe lista nominalizărilor la Globurile de Aur. Este vorba despre Michelle Williams (cea mai bună actriţă într-o dramă) şi Christopher Plummer (cel mai bun actor în rol secundar), 89 de ani, care a reuşit să-l înlocuiască cu brio într-un timp foarte scurt pe Kevin Spacey, exclus din distribuţie.

La categoria cel mai bun film străin, filmul Angelinei Jolie despre genocidul din Cambodgia 'First They Killed My Father', concurează cu drama poliţistă franco-germană 'In the Fade', pelicula rusă 'Loveless', despre un cuplu înstrăinat care îşi caută fiul, producţia chiliană 'A Fantastic Woman', care relatează povestea unui cântăreţ transgen, şi satira suedeză 'The Square', în care o echipă de relaţii publice încearcă să atragă atenţia oamenilor asupra unui muzeu de artă.

Ceremonia va fi difuzată în direct pe postul NBC începând cu ora 17:00 (01:00 GMT), iar defilarea starurilor pe covorul roşu va fi transmisă în streaming pe Facebook începând de la ora locală 15:00, pe pagina Globurilor de Aur.