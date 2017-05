Mare succes al filmului românesc la Festivalul SEEfest, Los Angeles

Ileana Costea, de vorbă cu Vera Mijojlić, Andrei Zincă şi Adrian Barbu

Anul acesta filmul românesc a avut un mare success. Filmul artistic de lung metraj, La Drum cu Tata / The Trip We Took With Dad (o coproducţie România-Germania-Suedia-Ungaria care a avut premieră în ţară pe 3 februarie 2017), a primit patru premii la Festivalul SEEfest (http://seefilmla.org): premiul pentru cel mai bun film artistic de lung metraj – regia Anca Miruna Lăzărescu, imaginea Christian Stangassinger; premiul pentru cea mai bună fotografie de film artistic (ex aequo/împărţit cu filmul grecesc Roza de Smyrna); premiul special al juriului pentru cea mai bună distribuţie (cel mai bun grup de actori: Alex Mărgineanu, Răzvan Enciu, Ovidiu Schumacher, Susanne Bormann, Manuel Klein, Doru Ana, Marcela Nistor); şi premiul publicului (înmânat de către directoarea şi fondatoarea festivalului, Vera Mijojlić, bazat pe rezultatele votului completat de spectatori, la ieşirea din sala de proiecţie). Toate premiile au fost primite de către regizoarea şi scenarista filmului, Anca Miruna Lăzărescu.

„A fost pentru prima dată când un film a câștigat patru premii și conducerea SEEfest este cu adevărat fericită pentru regizoarea Anca Miruna Lăzărescu şi pentru debutul ei de lung metraj artistic, "The Trip We Took With Dad". Audienţa s-a conectat cu filmul și filmul a încântat membrii Juriului, iar scriitorea / regizoarea Lăzărescu merită toată lauda și aprecierea pe care a primit-o în cadrul festivalui SEEfest 2017.” (Vera Mijojlić – VM)

Am auzit (Ileana Costea) păreri foarte bune de la diverşi spectatori despre filmul La drum cu Tata: un film bine închegat; nici nu se poate compara cu filmele cu violenţă, dezlânate care se fac acum; un film cu subiect care ne-a făcut pe noi, cei din Romania, să retrăim evenimentele din 1968; un film care te implică cu adevărat.

