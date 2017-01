Oameni din lumea filmului, mesaje pe Twitter după decesul actorului britanic John Hurt

Matt Smith, David Tennant şi John Hurt (d)





Actori şi regizori au reacţionat pe reţelele de socializare după anunţul privind decesul actorului britanic John Hurt la vârsta de 77 de ani după o luptă cu cancerul pancreatic, scriu The Hollywood Reporter şi BBC News.



''A fost un talent cu adevărat magnific. Nimeni nu ar fi putut să joace mai bine decât el The Elephant Man'', a scris pe contul său de Twitter regizorul american Mel Brooks.



''Cele mai sincere gânduri pentru familia lui John Hurt, pentru prietenii şi fanii săi. A fost un prieten drag'', a reacţionat actorul britanic Kiefer Sutherland.



''A fost o onoare să vă văd jucând în filme Sire'', a scris pe Twitter actorul american Elijah Wood, cunoscut îndeosebi pentru apariţiile sale în seria The Lord of the Rings.



''John Hurt a fost unul dintre cei mai puternici, implicaţi şi naturali actori cu care am lucrat vreodată. O persoană remarcabilă'', a scris actorul Chris Evans pe contul său de pe reţeaua Twitter.



De două ori nominalizat la Oscar pentru rolurile sale din Midnight Express şi The Elephant Man şi câştigător al premiului BAFTA decernat de Academia britanică de film, John Hurt a jucat printre altele în trei filme ale seriei Harry Potter, în Alien al lui Ridley Scott şi în serii BBC de succes.



Diagnosticat cu cancer pancreatic în 2015, John Hurt nu a renunţat la lumea filmului, cel mai recent rol al său fiind cel al reverendului Richard McSorley în filmul biografic ''Jackie''.



Născut la 22 ianuarie 1940, în Chesterfield, Derbyshire, John Hurt a absolvit St Martin's School of Art din Londra, iar în 1960 a obţinut o bursă la Royal Academy of Dramatic Art. A jucat în peste 120 de filme în cele şase decenii de carieră, conform BBC News.

Sursa - AGERPRES