Oscar 2018: Bijuterii comestibile şi vacanţe în Tanzania şi Hawaii, printre cadourile oferite nominalizaţilor

Nominalizaţii la premiile Oscar din acest an vor primi pungi cu cadouri în care se vor afla cutii cu bijuterii comestibile, vouchere pentru vacanţe de 12 zile în Tanzania şi voiaje în Hawaii, dar şi produse de înfrumuseţare şi alimente pentru animalele de companie care respectă principiile nutriţiei holistice, informează Press Association.



Pungile cu cadouri oferite la gala Oscar - denumite "The Everyone Wins Bags" ("Pungile 'Toată lumea câştigă'") - vor fi înmânate tuturor nominalizaţilor din cele patru categorii de interpretare (cel mai bun actor în rol principal, cea mai bună actriţă în rol principal, cel mai bun actor în rol secundar respectiv cea mai bună actriţă în rol secundar), dar şi cineaştilor nominalizaţi la categoria "cel mai bun regizor".



Fiecare pungă cu cadouri va include, de asemenea, un voucher pentru antrenamente personalizate cu un instructor de fitness, produse cosmetice, un voucher pentru o vacanţă în Grecia, lumânări colorate şi parfumate, o cutie cu bijuterii comestibile, o carte cu reţete culinare, plasturi împotriva transpiraţiei axilare, suplimente pentru slăbit şi un colier cu diamante.



Cadourile, care valorează în total peste 100.000 de dolari, sunt asamblate şi distribuite de compania Distinctive Assets, care acordă astfel de daruri şi gala de decernare a premiilor Grammy.



Compania nu este asociată în mod oficial cu Academia de film americană (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar. Cadourile sunt înmânate nominalizaţilor înainte de debutul galei Oscar. AGERPRES