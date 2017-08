Premieră cinematografică: Filmul horror Annabelle Creation

Filmul horror 'Annabelle Creation' se numără printre noutăţile propuse în cinematografe la acest sfârşit de săptămâna în SUA, în plin sezon de vară fără prea multă activitate în sălile de cinema, unde se lansează, de asemenea, 'The Nut Job 2: Nutty By Nature' şi 'The Glass Castle', relatează vineri EFE.



După 'The Conjuring' (2013), 'Annabelle' (2014) şi 'The Conjuring 2' (2016) soseşte acum 'Anabelle: Creation', noul episod din această saga horror, cu actriţa de origine mexicană Stephanie Sigman în rolul principal, şi în regia lui David F. Sandberg ('Lights Out', 2016).



O călugăriţă şi un grup de fete ajung la casa unor soţi care în urmă cu câţiva ani şi-au pierdut în mod tragic singura lor fiică.



Filmul de animaţie 'The Nut Job 2: Nutty By Nature', ale cărui personaje împrumută vocile unor actori îndrăgiţi precum Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph şi Jackie Chan, este o continuare a desenului animat 'The Nut Job' (2014).



Veveriţa Surly şi grupul său de prieteni au acum misiunea de a împiedica municipalitatea să le distrugă parcul.



Cu o distribuţie de vedete formată din Brie Larson, Woody Harrelson şi Naomi Watts, 'The Glass Castle' este o ecranizare a romanului cu acelaşi nume scris de Jeannette Walls şi regizată de Destin Daniel Cretton ('Short Term 12', 2013).



O familie lipsită de resurse este nevoită să se mute dintr-o casă în alta încercând totodată să-şi educe fiul într-o manieră deloc convenţională.



Într-o schimbare de registru, Aubrey Plaza şi Elizabeth Olsen conduc distribuţia comediei 'Ingrid Goes West', al regizorului debutant Matt Spicer.



O tânără obsedată de reţelele de socializare face o călătorie la Los Angeles pentru a cunoaşte o vedetă de Instagram.AGERPRES