Premiera londoneză a filmului "The Mummy", cu Tom Cruise, anulată după atentatul de la Manchester

Studioul Universal Pictures a anulat joi premiera de la Londra a filmului "The Mummy", cu Tom Cruise şi Russell Crowe, după atentatul sinucigaş de la Manchester soldat cu 22 de morţi şi care a dus la ridicarea gradului de alertă pentru risc de terorism la critic, relatează Reuters.



"The Mummy", un film de acţiune şi aventuri cu Tom Cruise şi Russell Crowe, urma să aibă premiera londoneză la 1 iunie, în prezenţa celor mai importanţi actori din distribuţie.



"Noi toţi cei de la Universal am fost devastaţi de atacul terorist de la Manchester şi suntem alături de comunitate şi de ţară în această perioadă de refacere", a precizat Universal Pictures, o filială a Comcast Corp, într-un comunicat.



"Din respect pentru cei afectaţi de această tragedie am decis să nu mai organizăm premiera londoneză a 'The Mummy', care ar fi trebuit să aibă loc săptămâna viitoare", se mai menţionează în comunicatul citat.



Decizia Universal a fost anunţată după aceea a Warner Bros de a anula premiera de la Londra a filmului "Wonder Woman" de pe 31 mai, care a invocat motive similare.



Solista pop Ariana Grande, al cărui concert de la Manchester a fost ţinta atentatului sinucigaş de luni, a anulat în această săptămână două concerte la Londra şi cinci date ulterioare de concert în Europa.AGERPRES