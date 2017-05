Premiere cinematografice, weekendul 13-14 mai 2017. "King Arthur" ajunge pe marile ecrane

King Arthur: Legend of the Sword - Facebook





O nouă versiune a mitului regelui Arthur în 'King Arthur: Legend of the Sword' şi reîntoarcerea pe marile ecrane a actriţei de comedie Amy Schumer în 'Snatched' sunt principalele noutăţi ale afişelor din acest sfârşit de săptămână din cinematografele nord-americane, relatează vineri EFE. Regizorul britanic Guy Ritchie ('Sherlock Holmes', 2009) abordează într-un stil frenetic şi de mare impact vizual o nouă versiune a mitului regelui Arthur în 'King Arthur: Legend of the Sword', un film care îi are în distribuţie pe actorii Charlie Hunnam, Jude Law şi Eric Bana. Filmul prezintă aventurile unui tânăr rămas orfan după asasinarea părinţilor săi. El îşi câştigă traiul implicându-se în lupte şi furând pe străzi însă după ce găseşte legendara spadă se vede obligat să-şi revendice adevărata ascendenţă.



Încoronată ca noua regină a comediei americane, Amy Schumer revine pe marile ecrane, după succesul cu 'Trainwreck' (2015), şi de data aceasta în compania lui Goldie Hawn, într-un noul film de comedie intitulat 'Snatched'. Regizat de Jonathan Levine ('50/50', 2011) şi având o distribuţie din care face parte şi actorul spaniol Oscar Jaenada, 'Snatched' prezintă aventurile hilare ale unei fiice plecate în vacanţă cu mama sa.



Demián Bichir şi Eva Longoria interpretează rolurile principale în 'Lowriders', un film în regia peruanului Ricardo de Montreuil ('Máncora', 2008) care portretizează comunitatea hispanică din Los Angeles şi subcultura maşinilor "tunate". 'Lowriders' îl prezintă pe Danny, un tânăr artist urban care creează piese de artă în lumea automobilismului şi care trebuie să facă faţă unor relaţii dificile, cu tatăl său prea strict şi cu un frate care ieşit din puşcărie.





Ultima noutate îi aparţine regizorului Doug Liman ('The Bourne Identity', 2002) care prezintă de data aceasta un film de război plin de suspans 'The Wall' în care joacă actorii de Aaron Taylor-Johnson şi John Cena. Este vorba despre doi militari americani din războiul din Irak, care aproape că îşi pierd viaţa într-o ambuscadă, adaugă Agerpres.