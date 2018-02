Premiile Oscar 2018. Cine sunt posibilii câştigători ai râvnitelor statuete

Se apropie ceremonia de decernare a Premiilor Oscar 2018. Se fac deja liste cu posibilii câştigători, printre care pelicula „The Shape of Water” a regizorului mexican Guillermo del Toro ar putea obtine trofeul serii, avand cele mai multe nominalizări la cea de-a 90-a ediţie a celei mai strălucitoare gale a industriei cinematografice.

Nominalizări cel mai bun film: „Call Me by Your Name”, „Darkest Hour”, „Dunkirk”, „Get Out”, „Lady Bird”, „Phantom Thread”, „The Post”, „The Shape of Water” şi „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Favorit al categoriei: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Cea mai mare bătălie de la premiile Oscar 2018 se dă între drama „The Shape of Water” şi „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Sansele par sa fie insa de partea dramei lui Guillermo del Toro, desi “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” a făcut senzaţie la Globul de Aur și Premiile BAFTA ale Academiei britanice.

„The Shape of Water” pierde în faţa tragediei lui Martin McDonagh şi luând în calcul elemente SF care ar putea să îi oprească pe juraţii tradiționali, amintind aici şi de insuccesul marcat atât de "Avatar", cât și "Gravity", filme similare care nu au reușit să cucerească cel mai râvnit trofeul al cinematografiei mondiale, scrie Fox News.

Nominalizări cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson, „Phantom Thread”, Guillermo del Toro, „The Shape of Water”, Greta Gerwig, „Lady Bird”, Christopher Nolan, „Dunkirk”, Jordan Peele, „Get Out”. Favorit al categoriei: Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

“The Shape of Water” este filmul pe care specialiştii cinefili îl văd drept cel mai frumos film al anului, cu o realizare cu adevărat uimitoare a unui regizor vizionar. Ca şi în cazul filmelor "Life of Pi", "Gravity" și "The Revenant" - toate câştigătoare ale premiilor Oscar din anii trecuţi pentru maeştrii din spatele lentilei, Del Toro se bucură deja de succesul de la Globul de Aur și trofeele BAFTA. Tot ce a rămas pentru regizorul mexican este să cucerească premiile Oscar 2018.

Nominalizări cel mai bun actor: Timothee Chalamet, „Call Me By Your Name”, Daniel Day-Lewis, „Phantom Thread”, Daniel Kaluuya, „Get Out”, Gary Oldman, „Darkest Hour”, Denzel Washington, „Roman J. Israel, Esq.”. Favorit al categoriei: Gary Oldman, “The Darkest Hour”

Este probabil cea mai mare transformare a tuturor timpurilor. Talentul britanic al lui Gary Oldman a fost apreciat drept cel mai bun actor al momentului pentru rolul din "The Darkest Hour". Oldman este complet nerecunoscut pe ecran, ceea ce ar aduce filmului despre Churchill o statuetă şi pentru cel mai bun machiaj la premiile Oscar 2018.

Interpretarea lui Gary Oldman şi-a primit deja aprecierea la Globurile de Aur, dar şi la premiile BAFTA. Pe scurt, călătoria în timpurile lui Churchill a lui Oldman pare să-i aducă actorului cea mai strălucitoare distincţie a serii de la premiile Oscar 2018.

Nominalizări cea mai bună actriţă: Sally Hawkins, „The Shape of Water”, Frances McDormand, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, Margot Robbie, „I, Tonya”, Saoirse Ronan, „Lady Bird”, Meryl Streep, „The Post”. Favorit al categoriei: Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

McDormand a început să câștige mai toate premiile cu rolul din “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. A luat Globul de Aur, apoi trofeul la premiile BAFTA. În acest moment, este doar la un pas de pleca acasă cu statueta de la premiile Oscar 2018.

Actrița atinge una din performanțele carierei sale , oferind publicului un rol complex al unei mame îndurerate, care dorește să se răzbune pentru uciderea fiicei ei. Însă competiția la această categorie este una destul de acerbă. Hawkins joacă la rândul ei un rol impresionant în „The Shape of Water”, fără să poarte aproape niciun dialog. McDormand ar urma să primească aurul, scrie Fox News.

Posibil câştigător al categoriei: “The Boss Baby;” “The Breadwinner;” “Coco;” “Ferdinand;” “Loving Vincent” Posibil câştigător al categoriei: Coco

Criticii de film de la Globurile de Aur și premiile BAFTA l-au ales deja ca ;i filmul de animaţie al anului. Nu există nici o posibilitate ca Academia să nu meargă pe aceeaşi distincţie maximă la premiile Oscar 2018 pentru îndrăgitul "Coco".

OBSERVATOR