Producătorul serialului The Simpsons nu şi-a dorit niciodată femei în echipă

Mimi Pond, responsabilă pentru redactarea primului episod difuzat din serialul The Simpsons, nu a primit niciodată respectul pe care îl merita, scrie The Independent. Episodul, "Simpsons Roasting on an Open Fire", difuzat în 1989, a fost nominalizat de două ori la Emmy.

A fost singurul episod pe care aceasta l-a scris pentru show, în ciuda faptului că scenarista era aclamată în domeniul său.

Mimi Pond susţine că nu a fost niciodată ivitată să se alăture camerei scenaristului, deoarece producătorul nu îşi dorea nicio femeie în echipa sa. Când s-a pus problema apariţiei primului sezon din The Simpsons, creatorul Matt Groening a cerut ajutorul prietenilor săi, iar Pond a fost singura care şi-a dorit să scrie pentru show.

“Nu am fost niciodată invitată să fac parte din echipă şi nu am ştiut de ce pentru o perioadă lungă de timp. Niciodată nu m-a chemat nimeni, nu mi-a fost explicat nimeni nimic, nu şi-a cerut nimeni scuze în faţa mea sau orice. Ani mai târziu am aflat că Sam Simon, care era producătorul, nu voia nicio femeie în jur pentru că trecuse printr-un divoţ.”, a declarat Mimi Pond.

“A rămas un club al bărbaţilor pentru mult timp. Simţeam că sunt la fel de calificată ca toţi ceilalţi care au fost angajaţi în cadrul showului şi, doar din cauza faptului că eram femeie, nu aveam voie să intru în club. (...) Nu a fost o experienţă plăcută pentru mine.”, a mai spus aceasta.

Acest lucru se întâmpla în anii 90, însă lucrurile nu s-au schimbat prea mult între timp. AV Club a examinat întreaga listă de episoade, studiind autorii şi coautorii acestora, şi a descoperit că doar 8% dintr-un total de 616 episoade au avut femei scenariste, a mai precizat sursa citată.