Regizorul celebrului film Poltergeist a murit la 74 de ani

Legendarul regizor american de filme de groază Tobe Hooper a decedat sâmbătă la vârsta de 74 de ani în locuinţa sa din Sherman Oaks, California, informează luni agenţia Xinhua care citează media locale.



Decesul lui Hooper a fost pronunţat sâmbătă, la reşedinţa sa, la ora locală 16:10.



"Pare să fie moarte naturală", a declarat anchetatorul Rudy Molano de la biroul de medicină legală pentru City News Service.



Hooper s-a născut în Austin, Texas, Statele Unite, la 25 ianuarie 1943.



Regizor, scenarist şi producător, el este cunoscut în special pentru realizarea filmelor "The Texas Chain Saw Massacre" (1974), continuarea acestuia, "The Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)", "Salem's Lot" (1979) şi mai ales "Poltergeist" (1982), peliculă produsă de Steven Spielberg şi nominalizată la Oscar, care a devenit un adevărat fenomen.



Vedete de la Hollywood şi ale genului horror i-au adus un tribut lui Hooper pe reţelele de socializare, la scurt timp după aflarea veştii morţii regizorului.



Scott Derrickson, cunoscut în special pentru regizarea unor filme de groază precum "The Exorcism of Emily Rose" şi "Sinister", l-a numit pe Hooper pe contul său de Twitter "regele genului horror transgresiv".



William Friedkin, regizorul "The Exorcist" a scris: "Tobe Hooper, un om bun, cald, care a realizat cel mai înspăimântător film din toate timpurile. Un prieten bun, pe care nu-l voi uita niciodată".