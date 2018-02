Sindicatul actorilor vrea reguli SEVERE pentru scenele intime

Pe fondul scandalului de hartuire sexuala de la Hollywood, sindicatul britanic al actorului, Equity, a elaborat un pachet de reguli noi ce trebuie respectate pe platourile de filmare cand se lucreaza la scene intime, scrie Daily Mail.

Printre altele, sindicatul indeamna sa se renunte la folosirea limbii si a schimbului de saliva in timpul sarutului daca regizorul si protagonistii secventei nu sunt de acord.

In plus, se sugereaza ca actorii sa nu se atinga in zonele intime. De asemenea, la audieri si probele de filmare nu trebuie sa existe situatii neconvenite in prealabil, precum dezvaluirea trupului, iar in platou trebuie sa fie prezent un regizor pentru scene intime.

Equity recomanda, totodata, ca, in timpul scenelor de amor, in pat, sa fie folosita lenjerie intima camuflata sau alte accesorii care ar putea fi eliminate in faza de montarj, daca actorii sunt de acord.

Peste 190 de actrite au semnat, recent, o scrisoare prin care solicita sa se puna capat hartuirilor de pe platourile de filmare. Printre artistele care au raspuns acestei campanii, se numara Emma Thomson sau Keira Knightley