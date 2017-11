Rowan Atkinson ("Mr. Bean") va deveni tată din nou, la vârsta de 62 de ani

Actorul şi comediantul Rowan Atkinson, devenit celebru prin personajul Mr. Bean, va deveni din nou tată, la vârsta de 62 de ani, informează Daily Telegraph.



Vedeta, care are deja doi copii adulţi dintr-o căsnicie anterioară, şi iubita sa, actriţa Louise Ford, cu 29 de ani mai tânără, vor deveni părinţi după o relaţie începută în 2014.



Ford, în vârstă de 33 de ani, este cunoscută pentru rolul din serialul TV "The Windsors", unde o interpretează pe Kate Middleton.



Actriţa l-a întâlnit pe Rowan în 2013, atunci când cei doi au jucat în piesa "The Quartermaine's Terms" la Teatrul Wyndham din Londra.



Atkinson, cu o avere estimată la 70 de milioane de lire, este unul din cei mai iubiţi şi mai de succes actori britanici de comedie.



Actorul a fost căsătorit timp de 25 de ani cu fostul make-up artist al BBC, Sunetra Sastry (55 de ani), alături de care are un fiu Ben (23 de ani) şi o fiică, Lily (21 de ani). Cuplul s-a despărţit în 2013, iar Sastry a intentat divorţ, invocând diferenţe ireconciliabile.AGERPRES