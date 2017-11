Scenariştii "House of Cards" se grăbesc să rescrie sezonul 6 al seriei după excluderea lui Kevin Spacey

Producătorii serialului "House of Cards", Melissa James Gibson şi Frank Pugliese, trebuie să găsească o modalitate satisfăcătoare de a pune capăt serialului după dispariţia personajului principal, Frank Underwood interpretat de Kevin Spacey, din cauza scandalului de hărţuiri sexuale în care este implicat actorul, conform CNN.



Mai multe proiecte cinematografice şi de televiziune au avut de suferit după valul de acuzaţii de hărţuiri şi abuzuri sexuale abătut asupra Hollywoodului, însă parcă nici unul mai mult decât serialul Netflix "House of Cards" ai cărui scenarişti trebuie să scrie rapid o altă încheiere după ce starul seriei, Kevin Spacey, a fost concediat.



Conform CNN, Netflix a trebuit să renunţe la scenariul celei de-a şasea serii "House of Cards" după mai bine de 8 luni de la acceptarea sa şi după filmarea primelor două episoade din noua serie. Filmările au fost suspendate pe o perioadă nedeterminată în urma acuzaţiilor făcute de actorul Anthony Rapp care a susţinut că avea doar 14 ani pe când Spacey i-a făcut avansuri. După Rapp au apărut şi alţi actori care l-au acuzat pe Spacey de acelaşi lucru, printre care şi Harry Dreyfuss, fiul lui Richard Dreyfuss. În consecinţă, Netflix l-a concediat pe Spacey şi a renunţat şi la un alt film cu acesta ce urma să fie lansat în 2018, "Gore".



Netflix a anunţat că sezonul 6 va fi şi ultimul din "House of Cards".



Sezonul 5 din "House of Cards" s-a încheiat cu Frank Underwood care a demisionat din funcţia de preşedinte al SUA, locul lui fiind luat de soţia sa, Claire (Robin Wright), care şi-a manipulat soţul pentru a prelua ea controlul Casei Albe şi, în acelaşi timp, refuză să-i acorde graţierea pentru faptele sale.AGERPRES