Schwarzenegger va fi naratorul unui documentar realizat de fiul lui Cousteau despre lumea oceanelor

Cunoscutul actor Arnold Schwarzenegger va fi naratorul documentarului în 3D 'Wonders of the Sea', realizat de Jean-Michel Cousteau, fiul celebrului oceanograf Jacques Cousteau, şi de Jean-Jacques Mantello, despre fascinanta lume a oceanelor, informează site-ul The Hollywood Reporter, citat de EFE.



Documentarul produs de 3D Entertainment Films a fost filmat timp de trei ani în apele din largul insulelor Fiji şi Bahamas şi va purta spectatorul într-o călătorie a cunoaşterii şi descoperirii ameninţărilor care pândesc oceanul.



"Când am văzut prima dată imaginile documentarului am rămas fascinat şi am vrut să mă alătur imediat proiectului", a declarat Schwarzenegger, care este de asemenea şi unul din producătorii executivi ai filmului. "Este un festin vizual şi lansează un mesaj puternic despre cum ne putem proteja oceanele", a precizat el.



Conquistador Entertainment va prezenta documentarul de 85 de minute la viitoarea ediţie a Festivalui Internaţional de Film de la Cannes. Explorator, ecologist, educator şi producător de film, Jean-Michel Cousteau continuă de peste 50 de ani munca pe care a început-o tatăl său în apărarea oceanelor.



Aflat în fruntea companiei Ocean Futures, creată în 1999 după moartea părinţilor săi, Cousteau fiul a vrut să menţină vie flacăra spiritului familiei sale. În afară de a explora oceanul, misiunea lui este de a educa publicul pentru a acţiona în mod responsabil în protejarea mediului înconjurător.



Jean-Michel Cousteau a produs peste 70 de filme care au câştigat diferite premii şi care au devenit o armă redutabilă în trezirea conştiinţelor faţă de pericolele care ne ameninţă planeta.AGERPRES