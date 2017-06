The New York Times include filmul Moartea Domnului Lăzărescu în top 25 pelicule ale secolului 21

Celebra publicație americană a întocmit un top al celor mai bune filme ale secolului, listă în care locul 5 este ocupat de filmul lui Cristi Puiu, Moartea Domnului Lăzărescu.

Înainte peliculei românești sunt:

1. There Will be Blood - SUA

2. Spirited Away - Japonia

3. Million Dollar Baby - SUA

4. A Touch of Sin - China

Jurnalistul și criticul ce film, A.O. Scott, explică de ce filmul lui Cristi Puiu își merită locul. Acesta spune că momentul în care îl vedem pe Dante Lăzărescu, un pensionar care pare mai bătrân decât vârsta pe care o are, se plânge de dureri de stomac iar după două ore acesta moare anonim și neplâns de nimeni.

De ce să ne pese? Aceasta este întrebarea pe care o propune Cristi Puiu, într-un film sumbru şi captivant, cu un umor cu totul special.

Criticul american mai spune de pelicula lui Puiu că a fost un semn timpuriu al înfloririi cinematografiei românești care a primit laude la nivel internațional după filme precum ”4 luni, 3 săptămâni și două zile” a lui Cristian Mungiu și ”Polțișist, adjectiv”, a lui Corneliu Porumboiu.