VIDEO - A apărut primul trailer pentru filmul independent "Solo" din universul "Star Wars"

"Voi deveni pilot, cel mai bun din galaxie", spune un Han Solo tânăr, în primul trailer pentru filmul de sine stătător din universul "Star Wars", relatează luni Press Association.



Trailerul a fost dat publicităţii după ce o scurtă secvenţă din "Solo: A Star Wars Story", în care tânărul Han Solo se îmbrăţişa cu un Chewbacca mai tânăr, a fost prezentată în timpul pauzei Super Bowl - finala campionatului de fotbal american.



Din off se aude vocea actorului care interpretează personajul Solo, este vorba despre Alden Ehrenreich, care afirmă: "Fac escrocherii pe stradă de când aveam zece ani. Am fost dat afară de la Academia de piloţi pentru că am o minte de sine stătătoare".



De asemenea, în trailer pot fi văzuţi actorii Woody Harrelson, Donald Lover şi Emilia Clarke, cu care Han Solo face echipă.



"Solo" ar urma să fie lansat în cinematografele din Marea Britanie la 25 mai, notează Press Association.AGERPRES